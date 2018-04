Las dudas del Tri con el Mundial encima

Ciudad de México

Estamos a menos de tres meses para que arranque la Copa del Mundo en Rusia y aún quedan algunas dudas en la selección mexicana, las cuales se deberán concretar próximamente, pues el tiempo se agota.

Juan Carlos Osorio tendrá un poco más de 70 días para definir quienes son los 23 jugadores que asistirán al Mundial, donde debe aclarar si Marco Fabián o Rodolfo Pizarro estarán en la lista final, así como también ser puntual sobre quien será el titular en la portería.

¿Irá Pizarro al Mundial?

Mucho se habla sobre si Rodolfo Pizarro debe ser convocado o no con el Tri para la Copa del Mundo, un mediocampista que ha destacado en Chivas y que fue importante el pasado fin de semana, donde marcó uno de los dos tantos del triunfo de los rojiblancos y que con este resultado aún pueden aspirar a la liguilla.

En el actual certamen de la Liga MX ha participado en 11 juegos como titular; sin embargo, no ha lucido como anteriormente lo hacía, por lo que esto podría convertirse en algo negativo para no ser considerado por Juan Carlos Osorio.

¿Marco Fabián se ganó su lugar en el Mundial con su 'golazo'?

Marco Fabián es de los jugadores del Tri que no ha tenido mucha actividad en su club, debido a que viene de una lesión y aunque ya está al cien por ciento para poder estar en el terreno de juego, el ex de Chivas no ha podido contar con minutos en el Eintracht de Frankfurt.

A pesar de ello, Fabián demostró la calidad que tiene con la selección mexicana y es que en el partido amistoso contra Islandia en la última Fecha FIFA se hizo presente con un golazo tras un tiro libre, lo cual sería de la confianza de Osorio para estar en la lista final de convocados del Tri.

Rafa Márquez, por su quinto Mundial

Otro de los personajes que han sido importantes en el Tricolor en los Mundiales, sin lugar a dudas es Rafael Márquez, quien es duda para esta Copa del Mundo, donde el supuesto motivo es el problema legal que tuvo el jugador de Atlas hace unos meses.

Aunque, el capitán de los rojinegros aseguró que esa no es la principal causa, ya que si fuera el caso, no estaría participando con su actual club, por lo que deja en las manos del entrenador colombiano su convocatoria a Rusia.

"Si tuviera problemas legales no estaría ni siquiera en Atlas, donde hay marcas globales. Lo más importante es lo deportivo y Osorio decidirá; estoy tranquilo", comentó el 'Káiser'.

¿Qué pasará con los hermanos Dos Santos?

A menos de 100 días de la máxima justa mundialista, se rumora que Giovani dos Santos quedará fuera de la lista final de Osorio, un motivo por el cual Jonathan decidiría no participar si su hermano no va a esta justa.

Sin embargo, Jonathan declaró para el portal español Marca que en caso de que 'Gio' no sea llamado para ir a la Copa del Mundo, él sí piensa asistir, pues es algo que ya sucedió anteriormente en Sudáfrica 2010, donde el mayor de los Dos Santos se sintió mal de que no estuvieran los dos.

"Claro que iría, es mi trabajo, mi profesión. No he querido decir nada ni responder. Son tonterías, quieren meter mierda en el tema", mencionó 'Jona'.

Pese a este comentario, los rumores sobre este tema siguen presentes en los medios nacionales.

¿Quién será el titular en la portería?

Es claro que Osorio ya tiene definido a los tres porteros del Tri que irán a Rusia, pero la pregunta que se siguen haciendo varios aficionados es ¿quién será el titular?

En la mayoría de los partidos donde han sido convocados Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera, el arquero del Standard de Lieja es quien se ha ganado la confianza de Juan Carlos Osorio al ser el elegido para defender el arco de la selección en varios partidos oficiales, por lo que apunta a que él podría ser el titular en el Mundial de Rusia.