No hay temor a Rusia 2018: Decio de María

Ciudad de México

El próximo 1 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de las 31 selecciones que participarán en la Copa Mundial Rusia 2018, donde México conocerá a sus rivales de grupo y las respectivas sedes. La comitiva del conjunto tricolor, integrada por Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), así como de Dennis Te Kloese, director de selecciones nacionales, ya viajaron para dicha ceremonia a celebrarse en el Kremlin de Moscú, este viernes.

Antes de partir, Decio de María señaló que no hay temor de competir a ninguna de las selecciones que estarán en Rusia, con la esperanza de que México pueda pelear por calificar a los Cuartos de Final.

“No le tengo temor a ninguno de los 31 equipos, así son los mundiales y hay que tener la entereza de aceptar el grupo que nos corresponde después del sorteo", mencionó el presidente de la FMF, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Apenas este lunes, la FIFA realizó una simulación de grupos donde México quedó en el grupo F con Argentina, Suecia y Marruecos, al respecto, Decio señaló que el grupo está preparado ante cualquier situación, y que ese ensayo es sólo un reflejo de lo que podría el papel para el cuadro mexicano.

“Ir con expectativas de buscar que la suerte esté de nuestro lado, yo no pienso así, nos hemos preparado, hemos hecho una Eliminatoria para poder estar en el Mundial y ahora hay que pasar esta aduana. El viernes después del sorteo ya podremos hacer comentarios. Yo creo que no hay que ir a buscar situaciones fáciles, simplemente continuar la preparación y llevar a la conclusión este proyecto mundialista", dijo.

El presidente también destacó el trabajo que se ha venido haciendo con el conjunto, del cual se ha sentido muy orgulloso y satisfecho y que les ha permitido llegar con tranquilidad al Mundial de Rusia.

“Un trabajo de tres años, el cual fue planificado, está llegando a su término y yo creo que todos los jugadores, el Director Técnico, su Cuerpo Técnico y todos los que trabajamos alrededor de ellos lo tenemos que disfrutar, es una distinción ir al Mundial y es un privilegio representar a México”, aseguró Decio.

Tras confirmar a Bosnia y Herzegovina como el primer partido de preparación rumbo a Rusia, a celebrarse el próximo 31 de enero en San Antonio, Estados Unidos, la FMF adelantó que están haciendo lo posible para buscar rivales de altura y que se asemejen a lo que será el Mundial. Sin adelantar rivales se espera que sean seis rivales como preparación.

“Tenemos avances en varios frentes, pero hasta no tenerlos 100% confirmados no vamos a hacer ningún comentario. Sí hay avances tanto en las dos fechas FIFA como en el proyecto de salida rumbo a Rusia, pero en su momento haremos los anuncios y de paso sirve esta reunión en Rusia porque ahí todos los equipos buscan juegos y no será la excepción para nosotros, aunque tenemos avances en los cinco, seis juegos que tenemos planeados de aquí para allá, pero en su momento haremos oficial el anuncio”.

Sin preocupación por el nivel de Vela y los hermanos Dos Santos

Al ser cuestionado sobre la baja de juego que han tenido Jonathan y Giovani Dos Santos, ambos jugadores del LA Galaxy, y Carlos Vela, actualmente participa en la Real Sociedad, Decio de María confía en que recuperarán el nivel para ser considerados por Juan Carlos Osorio, técnico de la selección.

“Los tres son jugadores profesionales y saben que tienen un reto tanto en sus equipos como con la Selección Nacional y se van a preparar como los mejores para poder ser considerados por el técnico nacional. Son profesionales y se prepararán en el Club que les corresponda y en los tiempos que tengan, porque saben que un Mundial es un Mundial y creo que los tres están muy ilusionados de poder ser elegidos para representar a su país”.