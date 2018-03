Jugadores a los que se les va el Mundial

Ciudad de México

La última convocatoria de selección mexicana da luz verde a muchos y una oportunidad a otros. Sin embargo, hay quienes quedaron fuera de este llamado y ven mucho más lejos el Mundial.

Tal es el caso de Alan Pulido, Henry Martín, Jesús Dueñas, Orbelín Pineda y Erick Gutiérrez. Los cinco han vestido con Juan Carlos Osorio la playera verde, pero no han sido los recurrentes que debieran para poder acceder a Rusia. Eso sí, hay que recordar que en cada proceso hay un elemento que se integra a la lista final y que causa controversia.

Alan Pulido ha sufrido de lesiones que lo han marginado en llamados importantes. El año pasado, previo a la Copa Oro se fracturó en un partido de preparación. Sin duda, es uno de los elementos que podía hacer diferencia en esa justa. En el Clausura 2018 suma 11 partidos jugados, cuatro goles y 26 disparos al arco.

Además, Juan Carlos Osorio tiene varias opciones en el ataque.

Henry Martín atraviesa una situación similar a la del rojiblanco, quien jugó con el Tricolor en el amistoso contra Bosnia de enero pasado. Sin embargo, esos minutos parecen pocos para poder evaluar y calificar a un futbolista que quiere acceder a un Mundial. Además, con América no ha tenido la regularidad que él quisiera, pese a que ha demostrado un buen nivel y ha sido contundente cuando le han dado la oportunidad.

En 10 choque disputados ha concretado en cinco ocasiones en la Liga. Es de los elementos que se mueven bien en el área y que han sorprendido a últimas fechas, pero incluso, él mismo sabe que si no tiene minutos en las Águilas, será mucho más complicado ganarse un lugar para asistir al Mundial.

Jesús Dueñas era de los rostros que se veían regularmente en el Tricolor. No obstante, los problemas extra personales y los permisos que pidió fueron mermando su imagen ante el entrenador.

Orbelín Pineda no está al cien por ciento desde mediados del año pasado. La creatividad se alejó del futbolista que hoy no vive sus mejores días dentro del terreno de juego. Por supuesto, al igual que Pulido, los tropiezos que ha tenido el Guadalajara no le han ayudado.

Erick Gutiérrez conquistó a Juan Carlos Osorio en los Juegos Olímpicos de Brasil. Después de eso ha tenido varias oportunidades, en las que solo ha mostrado latigazos de la calidad. En la Copa Oro de 2017 fue elegido en un duelo capitán por encima de la jerarquía de Jesús Corona. El entrenador colombiano quería que sintiera la responsabilidad del gafete. Se ve complejo, pero el del Pachuca podría conseguir un boleto para el Mundial porque al colombiano le agrada su futbol.

Caso aparte es el de Elías Hernández, quien desde hace años mantiene su regularidad, pero en selección no ha conseguido un lugar. Habrá que ver si alguno de ellos puede ser la sorpresa y llegar al Mundial. Sus posibilidades han disminuido.