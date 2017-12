Mexicanos encabezan el once ideal de la Concacaf

La Concacaf reveló su once ideal del año 2017 y destacan la presencia de los mexicanos Héctor Moreno, Héctor Herrera e Hirving Lozano.

Como portero, se eligió por segundo año consecutivo a Keylor Navas, guardameta del Real Madrid y uno de los hombres claves en la clasificación del conjunto tico al Mundial de Rusia 2018.

Lozano, Navas featured on 2017 CONCACAF Male Best XI https://t.co/ceOc1A9Wum Lozano y Navas destacan en el XI Ideal masculino de la CONCACAF 2017 https://t.co/nFd393UA9J #CONCACAFAwards pic.twitter.com/PfSYTjtzq2

La zaga está conformada por el panameño Román Torres (Seattle Sounders), el mexicano Héctor Moreno (Roma), y los costarricenses Kendall Waston (Vancouver Whitecaps) y Cristian Gamboa.

El mediocampo cuenta con el estadunidense Christian Pulisic (Borussia Dortmund), el tico Bryan Ruiz (Sporting Club), Héctor Herrera (Porto) y el haitiano Wilde-Donald Guerrier (Qarabag FK).

Por último, la delantera la conforman Hirving Lozano (PSV) y el hondureño Alberth Elis (Dínamo de Houston).

Asimismo, César Ramos fue reconocido como el árbitro del año por la Concacaf.

The Liga MX official, Cesar Ramos was voted Referee of the Year. #CONCACAFAwardspic.twitter.com/2Plq7E3Tht