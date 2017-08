Ciudad de México

El coaching deportivo ha sonado con fuerza en los últimos tiempos; la selección mexicana es uno de los que cuenta con un especialista en la materia. Sin embargo, ahora será parte de la terapia que deberá tomar Paco Jémez, luego de su comportamiento que tuvo el estratega del Cruz Azul durante el duelo ante Toluca.

El español Imanol Ibarrondo, sin embargo, después de los fracasos en Copa Oro y Copa Confederaciones 2017 del Tricolor de Juan Carlos Osorio, cambió su discurso, en contraste con el "¡pues colorín colorado, la maldición se ha terminado! 40 años y 30 partidos después, victoria de @miseleccionmx en USA. ¡E-QUI-PA-ZO!", tras el 2-1 ante Estados Unidos en el inicio del Hexagonal rumbo al Mundial de Rusia 2018.

"Hablar, escribir u opinar de futbol y ver muchos partidos no significa, necesariamente, saber del juego. No es lo mismo. Todos podemos hablar de futbol pero, si ni siquiera muchos futbolistas (entre los que me incluyo) que se han dedicado o se dedican profesionalmente a ello, comprenden profundamente la complejidad del juego más allá de lo que corresponde a sus funciones concretas, imagínate lo que pueden saber los que ni siquiera lo han jugado", cometario de Ibarrondo en sus redes sociales después de los insultos al estratega colombiano.

Es aquí donde el coaching para el éxito deportivo pinta para mito; ¿por qué? Los ganadores más famosos encontraron en otro lado su motivación y no precisamente de alguien que les dijera qué rumbo era el indicado. Aquí tres casos.

MICHAEL JORDAN

"He fallado más de 9 mil tiros en mi carrera. He perdido más de 300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé. He fallado una y otra vez en mi vida, y por eso he tenido éxito".

El considerado mejor basquetbolista de todos los tiempos cerró su carrera con los Toros de Chicago NBA más dominantes, así lo dicen sus 6 anillos de campeón y el histórico 'Dream Team' de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

MICHAEL PHELPS

Son 23 oros para el 'Tiburón de Baltimore', el mejor de todos los tiempos en los Juegos Olímpicos, una cifra que apenas cabe en 80 caracteres, pero que casi costó la vida a Phelps; ¿qué lo hizo regresar a la élite y estar "en un lugar más feliz". Michael "no quería vivir más".

LIONEL MESSI

Lionel es el mejor del mundo, a la par del portugués Cristiano Ronaldo. El argentino del Barcelona está en el reflector más grande, ese que ofrece el futbol; incluso, con toda su fama y sus coronas en un Barca de época, ya renunció una vez a su selección después de fracasar en Copas América y un Mundial.

"Vas creciendo, van pasando los años, hemos vivido momentos complicados y al final te das cuenta de que no todo pasa por ganar o perder. Obviamente me encanta ganar y siempre quiero alcanzar todos los objetivos, pero también creo que lo importante es intentarlo. No por un resultado hay que dejar de disfrutar de las cosas de la vida".