Las cinco razones por las que el Tri debe salir del Azteca

Ciudad de México

La selección mexicana está cada vez más cerca de abandonar al estadio Azteca como su sede local en sus partidos como local en el Hexagonal, esto debido a que el inmueble ya no está siendo un factor para lograr las victorias del Tri, si bien Decio de María dijo que se está contemplando esta posibilidad por la altura en la urbe mexicana.

Aquí te dejamos cinco razones por las que Decio de María debería considerar otros estadios que no sean el Coloso de Santa Úrsula para estos juegos rumbo a Rusia 2018.

Los resultados no son los esperados

Atrás quedaron los días donde México goleaba a sus rivales en el recinto de Coapa, pues sus últimos partidos ha incluso sufrido para ganar. Los conjuntos rivales ya no se intimidan en este Estadio y prueba de ello son los resultados obtenidos en los últimos años: con empates a ceros ante Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica rumbo a Brasil 2014 y el famoso ‘Aztecazo’ 2-1 ante Honduras.

Ya no hay lleno en el Azteca

La gente ya no está asistiendo al estadio, pues consideran que los partidos del Tri ya no son atractivos. Si bien las remodelaciones han sido un factor importante en la reducción del aforo, lo cierto es que el Coloso de Santa Úrsula ya no se está llenando con los juegos de la selección. Como evidencia queda el hecho de que la asistencia en el juego contra Honduras la asistencia fue menos del 50 por ciento de su capacidad.

Infraestructura

Si bien se está sometiendo a remodelaciones, el Azteca ya no es el único recinto con las características necesarias para albergar los partidos del combinado tricolor.

Si bien no tienen una capacidad tan grande como el Coloso de Santa Úrsula, lo cierto es que estadios como el BBVA Bancomer en Monterrey, el Estadio Chivas en Guadalajara o el Estadio Corona en Torreón se perfilan como buenos candidatos para suplir al Coloso de Santa Úrsula en el Hexagonal debido a su infraestructura.

El desinterés capitalino

Cada vez es más común ver que al público en la Ciudad de México le parece poco atractivo asistir a ver a la selección mexicana en estos juegos, en buena forma por el panorama complicado en el que se han envuelto para poder sacar los resultados, por ello es que el interés de algunas ciudades como Monterrey o Guadalajara por ver al Tri en sus estadios podría ser benéfico para una selección que ya no está siendo atractiva para la afición en la CdMx.

Llevar el futbol a otras partes del país

Un motivo más para que se cambie el Azteca por otro estadio en este Hexagonal es la oportunidad de expandir este negocio al interior de la república. Llevar al Tri a ciudades como Puebla, Torreón, Monterrey, Guadalajara o incluso Querétaro puede presentarse como una oportunidad de que la gente se sienta aún más identificada con su selección y se obtenga el apoyo necesario para lograr mejores resultados en este Hexagonal.