A ‘Chucho’ Ramírez no le gusta el estilo de Osorio

Ciudad de México

Jesús 'Chucho' Ramírez, campeón de la Copa Mundial de Futbol Sub-17 de Perú 2005, asistió como padrino en la presentación del primer Grand Prix International Wing's Army de la ciudad de México; en donde habló respecto a la selección mexicana y su próxima participación en la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

"No me atrae mucho, debo reconocer que los resultados hasta el momento han sido favorables a excepción de los que ya sabemos" indicó el ex técnico nacional a La Afición al preguntarle respecto al estilo de juego de Juan Carlos Osorio; no obstante, afirmó que al último lo que importan son los números "pero al final los resultados son los que mandan".

Acerca del Hexagonal Final aseguró que no hay nada que reprocharle al entrenador colombiano "en cuanto a números pues yo creo que ahorita no hay que decirle nada; finalmente el equipo está ahí, está prácticamente calificado". Además, 'Chucho' Ramírez piensa que ha llegado la hora de que el Tricolor tenga mayores aspiraciones "es el momento para dar ese paso importante, de poder aspirar y pensar por qué no en una Copa del Mundo".

En relación al partido de Copa Confederaciones que el combinado nacional disputará ante Portugal, el próximo domingo, expresó para La Afición "no veo tan descabellado, yo pienso que un empate por lo menos si saca México", "ellos también tienen que buscar ganarle a México". Finalmente agregó que el actual Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, no es en lo que se debe enfocar el equipo de Osorio, sino en los mediocampistas que le distribuyen balones "-es un jugador desequilibrante, pero si no le llegan balones a Cristiano Ronaldo tampoco va a hacer mucho", "si los demás están bien marcados menos posibilidades tendrá de hacer algo".

Jesús Ramírez actualmente no dirige ningún club, sin embargo lleva cinco años trabajando con la Federación de Futbol de Japón, a la cual asiste dos veces al año para dar capacitación y entrenamientos para equipos.