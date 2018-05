A ‘Chucho’ Ramírez no le gusta Almeyda para el Tri

Ciudad de México

Jesús Ramírez siempre tendrá el mérito de haber sido el primer técnico en llevar a una selección mexicana a la conquista de una Copa del Mundo. En 2005, al frente de la Sub 17, Chucho logró darle su primer título al Tricolor en el Mundial de la especialidad que se celebró en Perú.

De aquel logro deportivo se ha hecho una película titulada Campeones, que es la que anda promocionando el ex técnico nacional de categorías menores. En ella se relata, sin ocupar los nombres reales de los protagonistas, la travesía que afrontó el grupo de jóvenes que lograron adjudicarse esa Copa del Mundo.

"Más allá de ganar un Mundial como tal, creo que ganamos más cosas, con una transformación mental donde los chavos cambiaron su forma de pensar para tener esa autoestima necesaria para poder aspirar a cosas importantes. Más allá del triunfo en el futbol, yo creo que es un triunfo de campeones, de gente que cambió su vida; creo que a través de esta película se verá reflejada muchas personas, diría que todo mundo, sin importar la actividad que se desarrolla", dijo Chucho sobre el filme.

Además, se dio el tiempo de hablar sobre temas actuales y concernientes a la selección mexicana que está cerca de iniciar su participación en el Mundial de Rusia. Uno de ellos es la probable salida de Juan Carlos Osorio una vez que concluya la Copa del Mundo para el Tricolor, y ante las voces que ya colocan al argentino Matías Almeyda, Jesús Ramírez manifestó su desacuerdo.

"No me gustaría que él fuera. Sí, ha hecho cosas buenas, pero también le ha ido muy mal como a todos, al final a todos nos ha ido muy bien y también mal, pero yo no pensaría en él. Yo no soy directivo (para elegir) pero me gustaría que fuera mexicano".

Y ahondó más en el tema: "los que lo eligen tendrían que definir ese perfil, me encantaría que fuera un mexicano, pero no descarto que sea un extranjero, porque por ejemplo yo trabajo para los japoneses. Aunque los mexicanos tenemos esa identidad, demostrar que sí podemos, así que me gustaría que fuera mexicano".

Sobre las posibilidades del Tricolor en Rusia, Jesús Ramírez pidió que no se limiten los objetivos a solo pasar de ronda o llegar al mentado quinto partido.

"Yo creo que hay que pensar en grande. Se habla de que nos tocó Alemania, pero en otros grupos te hubiera tocado España o Brasil, así que es igual, finalmente es el grupo que tocó, son los rivales que hay y se debe de enfrentarlos con confianza y pensar que vas a ser campeón del mundo, por qué pensar en cinco partidos, hay que pensar en lo más alto".