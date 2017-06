Aparece un Vela más maduro

Ciudad de México

Apareció con la misma sonrisa que se le criticaba cada vez que fallaba un gol ante puerta enemiga. Carlos Vela suele reír, y claro, ahora que aparecía de nueva cuenta ante cámaras y micrófonos en selección mexicana, tras más de cinco años de no hacerlo, no podía ser la excepción.

El delantero no hablaba con la prensa mexicana. Incluso, aquellos que algún día fueron a buscarlo a Europa se toparon con una negativa. Hoy, el atacante luce diferente a aquel que escapaba de los medios de comunicación al ponerse los audífonos y pasar de largo.

"Creo que he encontrado la madurez que estaba buscando. Estoy en un momento muy bueno en lo personal y deportivo", dijo. Entre los motivos de su madurez está también que ya es padre y que en lo futbolístico, afirmó, disfruta su labor.





"Creo que el tiempo, los años, todo te hace madurar. De eso se va absorbiendo lo que te hace bien. El tener ahora una familia. Estoy buscando hacer bien las cosas. Estoy disfrutando, que antes no lo hacía. Me siento muy feliz y puedo demostrar lo que soy".





En esta temporada, Carlos Vela hizo 9 goles con la Real Sociedad, de a poco comenzó a tomar su ritmo. Aún así, al atacante se le liga con equipos como Chivas y Tigres.





"No me llamó nadie en ningún momento. Si algún día me gustaría volver (a Chivas), claro que sí. Hay que dejar las puertas abiertas".