"No hay que ponerse límites": Salcedo

Ciudad de México

Ha pasado momentos complicados en lo personal, que en cierto momento, él mismo lo mencionó, influyeron en su regularidad con la Fiorentina, al grado de que en varios encuentros se quedó en la banca. Sin embargo, Carlos Salcedo encontró el camino para que esos detalles no sumaran a la hora de tener una oferta más interesante, como fue el caso con el Eintracht Frankfurt, quien recién lo incorporó a sus filas.

"Me siento en buen momento, pero siempre trato de mejorar, de aprender, porque no hay que ponerse límites en ningún sentido", afirmó el ex futbolista de las Chivas.

Salcedo es un buen marcador, difícil de superar en el mano a mano, se sabe anticipar a las jugadas. Su mayor fortaleza es angustiar al ofensivo contrario no tanto aportar a la ofensiva.

Para mucho, el ver al defensor en un costado es algo extraño, porque en México se le contemplaba de central. Él lo ve de lo más normal, y afirmó que para nada le incomoda que Juan Carlos Osorio, entrenador de la selección nacional, lo coloqué ahí, pues con la Fiorentina ocupó dicho sitio.

De pelear el puesto contra elementos como el argentino Gonzalo Rodríguez, el italiano Davide Astori, el serbio Nenad Tomovic y el francés Sebastian De Maio, encontró regularidad en un costado. Y así fue como destacó en ciertos partidos que hoy le dan la oportunidad de enrolarse en el equipo de si compatriota Marco Fabián de la Mora, el Eintracht Frankfurt.

"Me he sentido bien en selección, porque es una posición en la que he estado, me gusta el mano a mano y ahí jugué con la Fiorentina en Italia; entonces, me gusta mucho, yo lo que quiero es seguir creciendo día a día se a en la posición que sea", mencionó Salcedo.

EL TRI NO TIENE LÍMITES

El último resultado de selección mexicana no fue el que los millones de aficionados deseaban. Se empató a uno contra Estados Unidos, pero aún así, hubo detalles que rescatar de este conjunto. Además, claro, de que se está muy cerca de conseguir el pase al próximo Mundial, con número positivos, cuando en antaño se sufrió para llegar a la justa.

Por eso, Carlos Salcedo destacó el trabajo que se ha hecho en el Tricolor, y lo importante que ha sido la mentalidad de cada uno de los futbolistas. Ellos no se conforman con lo que han vivido hasta ahora, quieren conquistar más batallas, y qué mejor que en la Copa Confederaciones, en dónde sí tendrán oponentes de jerarquía mundial.

"El equipo está motivado, sabe lo que tiene que hacer. Lo mental siempre ayuda, individualmente cada uno se siente en buen momento, y seguimos con esa hambre de aspirar a más, no de ponernos un techo, sino de seguir entrenando fuerte y eso es lo que nos caracteriza también".

Por supuesto, destacó que en este proceso hay muy buena comunión entre todos los que integran al Tricolor, que ese ha sido factor importante para sacar los resultados que hasta ahora tienen en las eliminatorias mundialistas.

"Esa es la confianza que tenemos en nosotros mismos, en el grupo, la credibilidad que tenemos en el profe, eso es una química que si juntas todos esos elementos, el resultados en lo que estamos viviendo hoy".

Sobre las críticas que aún tiene el cuadro mexicano y sobre todo, el entrenador Juan Carlos Osorio, a quien le ha costado convencer a cierto sector de la afición, pese a las estadísticas positivas, Salcedo ratificó que tratan de no fijarse en esos detalles.

"Sabemos cómo es esto, y nosotros, el grupo está muy compacto, muy unido y los rollos que vengan de afuera tratamos de no hacerles caso".