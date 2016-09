Carlos Vela y Juan Carlos Osorio ¿Quién miente?

Ciudad de México

Al partir a España después su participación con la selección mexicana en el duelo del martes ante Honduras, el defensa Diego Reyes explicó la ausencia de Carlos Vela en las convocatorias de Juan Carlos Osorio: "Esa decisión no está en mí, si viene será bien recibido".

El discurso de Reyes coindice con la conferencia que el delantero de la Real Sociedad ofreció este miércoles desde San Sebastián, donde dejó claro que si no aparece en las listas del técnico colombiano, es porque así lo ha decidió el propio Juan Carlos.

"Estoy disponible para la selección, si el último verano no estuve ahí, fue por decisión del entrenador, que decidió que no estaba en buen momento o que había gente mejor que yo. No fui porque no quisiera", sentenció el delantero.

Si regresamos el tiempo antes de la fatídica Copa América Centenario, justo al día en que Juan Carlos Osorio presentó su lista de convocados, encontraremos declaraciones completamente diferentes, en donde el timonel aseguró que fue una decisión mutua con Vela el no llamarlo específicamente a ese certamen.

"Coincidimos los dos en que no ha sido la mejor campaña de Carlos, que no está atravesando por el mejor momento y que por su propio bienestar y a futuro con la selección es mejor tomar un descanso y que no fuera convocado para este torneo. Tanto a Carlos como a Giovani les abrimos la puerta para futuras convocatorias".

Tanto Vela como Giovani no fueron requeridos para los duelos ante El Salvador y Honduras rumbo al Hexagonal final de Concacaf. ¿Cuál de los dos tiene la verdadera versión?