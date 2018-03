"Campeones", la película del Tri Sub 17 de Perú 2005

Ciudad de México

Si preguntaran cual es el pasaje del Tri que más recuerdan, sin lugar a dudas podrían hablar del golazo de cabeza de Jared Borgetti ante Italia o cuando México conquistó la Copa Confederaciones contra el favorito Brasil, pero si no nos vamos tan lejos, pensaríamos en lo que hicieron unos jóvenes en Perú en el 2005, al salir campeones del Mundial Sub 17.

Para no olvidar este histórico momento, donde Carlos Vela, Omar Esparza y Ever Guzmán nos hicieron gritar al unísono "¡somos campeones del mundo!", Lourdes Deschamps, productora mexicana y esposa del entonces técnico del Tri Sub 2017, Jesús Ramírez, hizo la película "Campeones".

Durante este largometraje, Deschamps contará la historia de este combinado tricolor, quien pasó de ser un equipo cualquiera a una de las selecciones favoritas en los torneos internacionales de esta categoría.

Asimismo, mostrarán todo lo que se vivió durante el proceso mundialista, los sacrificios que tuvieron que hacer para lograr el sueño de todo futbolista, así como los problemas que se daban al interior y las pláticas motivacionales de 'Chucho' Ramírez previo a cada partido y sobre todo, qué sucedió antes de salir a la cancha a enfrentar a Brasil, quien era el favorito para alzar el trofeo del Mundial de Perú.

Dentro de los personajes que destacan en esta película son Arturo Carmona, quien interpretará al técnico Jesús Ramírez, y Claudia Lizaldi, que fungirá como Lourdes Deschamps.

Aún no hay fecha del estreno de "Campeones", pero ya está el primer tráiler, el cual te mostramos a continuación.