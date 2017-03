Avilés Hurtado no es elegible al Tri: Baños

Ciudad de México

Aunque desde hace tiempo se ha rumorado que el naturalizado Avilés Hurtado podría portar la playera de la selección mexicana; incluso, el mismo Juan Carlos Osorio se ha expresado muy bien del delantero, no es elegible por reglamento. El jugador requiere de al menos cinco años en México, requisito que no cumple.

El colombiano tuvo una primera etapa, luego se fue, y volvió; en esa segunda etapa no cumple con el requisito.

Santiago Baños, director deportivo de la selección mexicana, detalló que "hasta que haya esa situación, que un jugador naturalizado pueda ocupar el lugar de un mexicano, no pasa nada. No vale la pena de hablar, porque no se puede. Creo que hasta que no cumpla los cinco años no es elegible".

Enseguida, el directivo ratificó que el que Avilés sea colombiano no es una ventaja.

"Aunque fuera, si Osorio considera a un jugador que sea naturalizado, ya lo hablamos. Podría jugar en su contra, porque van a decir que le habló de su país. No vamos a hablar mucho, porque no es viable la situación".

En cuanto a las lesiones de algunos jugadores que han sido seleccionados, Baños mencionó que ya platicó con Carlos Vela, quien tiene un problema con un menisco, pero que en los próximos días verán si es elegible para los partidos de eliminatoria en marzo.

"Son dos jugadores lesionados, que son (Isaac) Brizuela e Hirving (Lozano), y el que haya lesionados no quiere decir que se va le va a hablar a naturalizados".

Así que el único que hasta el momento está descartado para dichos duelos es Marco Fabián, quien desde hace varias semanas se informó que no sería convocado por petición del Eintracht Frankfurt.

El directivo dejó en claro que el tema de cuidar más al futbolista ante las lesiones que se han dado le corresponde a los mismos clubes de la Liga MX, ya que selección queda en un segundo plano, pues "los que les pagan son los clubes, y obviamente hay preocupación, pero es futbol y esto siempre ha pasado, ellos están expuestos a lesiones y desafortunadamente se arrojó más de lo normal esta semana, pero esperamos que se acabe esa racha y podamos contar con todos.

Por otro lado, sería la próxima semana cuando se defina cómo se va a dividir el cuerpo técnico de la selección mexicana para los compromisos de Copa Confederaciones y Copa Oro. Se analiza la posibilidad de que Marco Antonio Ruiz sea quien se encargue del Tri que disputará el torneo de Concacaf, al ser el técnico que tiene a la selección que le sigue a la mayor.