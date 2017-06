México, con la mentalidad de ganar la Copa Oro

Ciudad de México

El plantel con el que México enfrentará la Copa Oro tiene rostros jóvenes. Aunque estos futbolistas saben que la mayoría no tienen un recorrido largo con selección, también dejaron en claro que esperan demostrar que hay calidad y hacer un buen papel en la justa. Por supuesto, la meta es ganar el trofeo.

"Yo lo veo como una oportunidad muy bonita, quiero estar ahí, y todos queremos ganarla. Venimos con esa ilusión y trabajaremos para que así sea", comentó Ángel Sepúlveda.

El delantero del Querétaro reconoció que muchos de ellos no son requeridos para el Tricolor de forma constante, y por eso, mencionó, qué mejor oportunidad que está para destacar y que los sigan contemplando en un futuro.

"Sabemos que no siempre se nos presenta la oportunidad de representar al Tricolor en un evento importante. Vamos a tratar de hacer lo mejor como siempre y vamos a sudar la playera para hacer las cosas de la mejor manera".

Por su parte, Ángel Zaldívar, quien de último momento fue nombrado en la lista de futbolistas que entrenarían con el Tricolor de cara a la Copa Oro, resaltó que será sometido a unos estudios para saber en qué situación se encuentra del tobillo, y ya dependerá de los médicos si se queda o no con el conjunto.

"Por ahí había una duda de cómo estaba del tobillo, me van a hacer estudios para disipar cualquier duda. Me quedé una semana más después de la final para entrenar, fortalecer el tobillo, y me siento bien, haber cómo salen los estudios".

El atacante de las Chivas se mostró ilusionado con la posibilidad de participar en la Copa Oro, y mencionó que el grupo "tiene la mentalidad de ganar el campeonato".

Este martes por la noche se concentró la selección mexicana que participará en la Copa Oro, todos bajo el mando de Pompilio Páez, auxiliar de Juan Calos Osorio.