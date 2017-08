Rusia 2018 podría ser el último Mundial de Andrés Guardado

Ciudad de México

El mediocampista de la selección mexicana, Andrés Guardado comentó para el canal del Real Betis, que el Mundial de Rusia 2018 podría ser el último que dispute.

"Uno nunca sabe, pero a este nivel y con esta importancia dentro el equipo creo que puede ser el último. Por eso he decidido venir a una liga tan competitiva y a un proyecto tan ilusionante que me exige dar lo mejor de mí y que me puede ayudar mucho para llegar a ese Mundial", comentó 'El Principito'.

Respecto a cómo ven los aficionados mexicanos a los jugadores que están en el viejo continente, Guardado mencionó: "en México siempre se le da mucha importancia a que haya jugadores mexicanos en Europa porque no somos muchos. A pesar de que somos más de cien millones de mexicanos, solo jugamos 12 o 13 en Europa. Hay mucho seguimiento, a la gente le interesa ver cómo les va a sus compatriotas fuera de México. Hay mucha pasión en mi país, en eso se parece a España".

Por último, el jugador del Real Betis aseguró que está ilusionado con el club y cree que poco a poco van a ir demostrando la calidad que tienen, solo es cuestión de que los nuevos elementos se adapten.

"Estamos ilusionados porque vemos que puede salir muy bien y tenemos aspiraciones a conseguir cosas muy buenas para el Betis. Aun así, hay que tomarlo todo con mucha tranquilidad. No va a ser fácil, todo tiene su tiempo de trabajo y dedicación y esto no va a ser una excepción. Hay que ir partido a partido", finalizó.