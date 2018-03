Los amistosos son para experimentar: Guillermo Ochoa

Ciudad de México

En los dos partidos de fecha FIFA, Juan Carlos Osorio arrancó con línea de tres al fondo. Una alineación poco usual, si se toma en cuenta que se basa en un sistema con cuatro al fondo. Eso sí, no es la primera vez que lo hace, puesto que en la Copa América Centenario jugó de esa manera contra Uruguay, un 3-4-3.

Ante esta situación, Guillermo Ochoa dejó en claro que en estos duelos podía experimentar el entrenador del cuadro nacional, pero después, tendrán que enfocarse en cómo enfrentarán el Mundial.

"Aquí entran dos cosas, el profe es el que decide, nosotros le hacemos casos. Lo hace en partidos amistosos y si no lo hace aquí cuándo. Si no mete aquí gente, cuándo. Son los últimos amistosos".

Osorio metió a jugadores poco usuales en el Tricolor como Hugo Ayala, Jesús Molina, Edson Álvarez, Jorge Hernández, Omar Govea o Rodolfo Pizarro. Todos ellos estaban en busca de un lugar para asistir a Rusia.

Respecto a eso y a cómo enfrentó el duelo contra los croatas el Tricolor, Ochoa destacó "qué bueno que lo hacemos en partidos amistosos, así nos deja claro de lo que somos capaces, de qué manera jugamos mejor, de qué manera nos podemos adaptar".

Agregó que, "en el primer tiempo el funcionamiento no fue el mejor, no hubo ritmo, no encontrábamos espacios arriba, es normal cuando juegas con línea de tres, después cuando pierdes un balón hay espacios atrás, es normal cuando arriesgas el balón, cuando tratas de ir al frente. Los jugadores de Croacia son buenos, de la calidad de los que no estuvieron".

Al final, explicó que con una línea de cuatro al fondo el equipo mejoró en profundidad, y que la única diferencia con el rival fue el penal.