La historia los hizo respetar a los ticos

Ciudad de México

Han sido pocas las victorias de Costa Rica sobre México, pero varias de ellas han pegado fuerte, ya sea por el escenario o por el momento que atravesaba el Tricolor.

Por supuesto, la más recordada fue aquella del 2001, el famoso ‘Aztecazo’. Los ticos derrotaron 1-2 al Tricolor en duelo de eliminatoria. Aquel día José Manuel Abundís hizo estallar de júbilo las tribunas del Coloso de Santa Úrsula apenas al minuto 7. Los minutos restantes entretejieron un final atípico. Rolando Fonseca al 72' y Hernán Medford al 86' palidecieron la fiesta.

Por episodios como ese, Alfredo Talavera es cauto. No se aventura a decir que México es el rival a vencer en la Concacaf, porque la historia le ha enseñado otras lecciones.

"Nosotros respetamos a todos los equipos. Si hay alguna forma de faltarle al respeto al rival es ganándole en la cancha, y a eso es lo que me refiero, que no hay rival fácil", dijo.

Y no solo se refiera a las caídas que ha tenido el Tricolor frente a Costa Rica, sino también a la gran actuación que dio en el Mundial de Brasil 2014, en la que registró envidiable números y llegó a cuartos de final (fue eliminada por Holanda en penales).

"Todas las selecciones han tenido un crecimiento futbolístico importante, y la verdad es que no me sorprende de Costa Rica. Siempre ha sido una selección, desde que yo me he enfrentado con ellos, han sido muy buenos partidos. Incluso, en el Mundial pasado, todos los equipos de este lado hicieron un buen papel, y todos se quedaron sorprendidos por eso", dijo Tala.

Por supuesto, hay otros elementos como Néstor Araujo que, pese a su juventud, tiene claro lo que significó el perder en el 2001. Lo observaba por televisión, pero aún así le dolió el resultado de ese día.

"Lo sufrí como todo mexicano, creo que lo menos que podemos hacer es matarnos. Los que estuvieron y pasaron por esa instancia te pueden dar consejos, sumar, decir cosas para que el equipo no pase por lo que pasó en la eliminatoria pasada", mencionó Araujo.

El central es de las piezas importantes en el esquema de Juan Carlos Osorio. Sin duda estará en alguna de las dos selecciones que competirán a mitad de año ya sea en Copa Confederaciones y Copa Oro. Por lo pronto, sabe bien que deben pensar en el partido inmediato, en darle todo el peso a ese duelo frente a los ticos.

"Hay que sacar resultados y el conseguir triunfos va a depender de uno mismo, partiendo del compromiso de todos, la actitud y confianza se pueden lograr resultados positivos".