Me espera un Mundial: Alfredo Talavera

Toluca

Después de varios meses de rehabilitación de la rodilla izquierda, el portero de los Diablos Rojos del Toluca, Alfredo Talavera está listo para regresar a las canchas en el próximo torneo de Clausura 2018, pero sobre todo para recuperar su sitio en la selección nacional pues no quita el dedo del renglón y quiere estar con México en Rusia 2018.

Eso sí, Talavera no quiere acelerar su reaparición con los Diablos Rojos, esperará la alta médica para regresar en óptimas condiciones.

"Ansioso porque como siempre quiero jugar, he disfrutado mucho estos momentos y espero recuperarme al 100 por ciento, no voy a entrar antes, sino no estoy, porque se viene un Mundial que me está esperando", dijo.

"No puedo ir sino hago primero lo que me toca, jugar partidos, hacerlos de la mejor manera para estar ahí", finalizó.