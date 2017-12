Alemania le recuerda al Tri la goleada en Confederaciones

Luego de que se diera a conocer en el sorteo mundialista que México formará parte del Grupo F, encabezado por Alemania, los Teutones realizaron una publicación en su cuenta de Twitter recordando la más reciente victoria de 4-1 sobre el seleccionado tricolor en Copa Confederaciones.

"Felices recuerdos de nuestro último encuentro con México en la Copa Confederaciones", escribieron en la cuenta oficial de Alemania.

Happy memories of our last meeting with Mexico at the Confed Cup 😁 🇩🇪🇲🇽 #DieMannschaft#WorldCupDrawpic.twitter.com/OQUAhzjwiu