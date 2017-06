Edson y Mayorga, las reservas para Confederaciones

Ciudad de México

Fue un arduo proceso para que Juan Carlos Osorio definiera a los 23 seleccionados que representarán a México en la siguiente Copa Confederaciones de Rusia. En la lista no hubo sorpresas; sin embargo, FIFA exige registrar a dos jugadores como reserva, en caso de que algún percance ocurra que le impida a los estelares alinear durante la competencia y en este sentido, el entrenador del combinado mexicano dio a conocer que serán los juveniles Edson Álvarez y Alejandro Mayorga, quienes emprendan el viaje a Rusia, con el resto de la comitiva.



“Sí, tanto Edson como Alejandro serán los jugadores que utilizaremos en esos puestos, son los chicos que tenemos contemplados para que estén con nosotros. A mí me parece, que incluso aunque no tengan actividad, el realizar el viaje y estar concentrados, los entrenamientos y la experiencia misma, les servirá a futuro en sus carreras. Son muchachos con importantes condiciones y de los que vemos en la selección a futuro”, comentó el timonel.



El torneo intercontinental comenzará el próximo 17 de junio, y México abrirá participación un día más tarde, justo frente a Portugal, en el Kazán Arena.