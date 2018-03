Afición en EU ya perdonó al Tri tras fracaso de Copa América

Santa Clara, California

Rubén se apena cuando se le pide hablar frente a una cámara. De inmediato se pone detrás de su amigo Eduardo y menciona que mejor entrevisten a otro. Después de unos minutos accede, pero sin que lo graben, y cuando recuerda los siete goles que le metieron a México en la Copa América Centenario de inmediato se transforma. Las palabras fluyen.

"Fueron los 800 dólares peor gastados. Tuvo que privarme de otras cosas para venir con mi familia, porque mi hijo quería ver a la selección mexicana. Pero les anotaban uno, dos, tres y así varios hasta llegar a ocho", menciona.

Tras un breve respiro prosigue: "Yo le decía a mi compadre, ya vamos, ya vámonos, y él no quería, creía que los jugadores iban a reaccionar, pero no lo hicieron, como que hasta agachaban la cara, no hacían nada".

Rubén acudió a aquel partido con su esposa, su hijo y algunos amigos. Quería estar en un partido de ese certamen, "porque todos decían que México iba a ser campeón, que ese título ya lo tenía. Por ahí escuché que como el torneo se hizo en Estados Unidos le iban a dar la copa, que iban a meter muchos aficionados en los estadios, pero ya ve que ni fue así, y nos terminaron metiendo siete goles".

Después de casi dos años, de nueva cuenta se presenta a un partido del Tricolor. "Ya los perdoné", dice entre risas. "Siempre vamos a apoyar a la selección, aunque a veces nos decepcionan y nos hacen gastar mucho dinero".

Hasta ayer se habían vendido 60 mil boletos para el partido amistoso entre México e Islandia. Una muestra clara de que los seguidores ya olvidaron aquel penoso marcador.