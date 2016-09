5 hipótesis sobre Osorio

Ciudad de México

A Juan Carlos Osorio no le ha ido nada bien desde aquel 7-0 que le metió Chile a la selección mexicana en la Copa América Centenario. Ahí perdió en muchos aspectos, sobre todo en credibilidad.

Como siempre sucede, el hilo se corta por lo más delgado, y claro, cuando se trata de juzgar ocurre lo mismo, y por ello, el colombiano ha sido duramente criticado, porque al Tricolor no le salen las cosas, por más que los números sean positivos, porque se clasificó al Hexagonal final con victorias y un solo empate.

El panorama no se ve sencillo para el entrenador sudamericano, porque viene lo más complejo que es ese Hexagonal final que tanto le ha costado al equipo nacional. Y además, el primer duelo será frente a la selección de los Estados Unidos, el rival incómodo de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica, y el Caribe de Futbol. Vaya reto el que tendrá enfrente el colombiano.

MAL AMBIENTE

Aunque los números le favorecen de forma aplastante al seleccionador colombiano, el ambiente no; la última muestra de esto, secuela del 7-0 ante Chile en la Copa Amé- rica Centenario, fue el grito "fuera Osorio, fuera Osorio" que parte de la tribuna en el Azteca entonó cuando México se encaminaba al empate a ceros con Honduras; ese termómetro no lo desestimaría ni el más omiso en la próxima asamblea de dueños que será en noviembre.

MISMO VERBO

Cabe la posibilidad de que, a juzgar por lo que se ha visto en la cancha, el rendimiento de los jugadores, la selección está cansada de la metodología científica del colombiano, cargada de conceptos rebuscados, conversiones y tercios; parece una reedición de la última etapa que vivió José Manuel de la Torre en el equipo nacional en el 2014, cuando su disciplina le acarreó el distanciamiento con el plantel y al equipo se fue hasta al repechaje continental.

HEXAGONAL

Los dos primeros juegos en el Hexagonal final, que otorga tres boletos mundialista y un acceso al repechaje, serán como visitante; primero ante Estados Unidos el 11 de noviembre en la gélida Denver por esas fechas, y contra Panamá en Ciudad de Panamá el 15 de noviembre, un inicio complejo por los rivales y porque históricamente se afuera se rescata poco cuando de la etapa definitoria de trata, donde la calidad futbolística ya compromete.

LOS TIEMPOS

Hay dos meses de distancia entre el empate a ceros con Honduras y el próximo compromiso de la selección mexicana contra Estados Unidos en noviembre, si la determinación de interrumpir el proceso no se da ahora, podrá ser después de Panamá, porque el tercer compromiso tiene cita hasta el 24 de marzo, contra Costa Rica de local; es decir, tres meses después, por lo que noviembre puede ser la última oportunidad de Osorio para revalidar su filosofía.

CANDIDATOS

No falta quien candidatea a Miguel Herrera, ex seleccionador nacional y quien dejó de serlo por su confrontación con el cronista Christian Martinoli; en su favor tiene que no fue separado por razones deportivas, pero no es el único que empieza a sonar, hay directivos que también empiezan a ver en Ricardo Ferretti y Antonio Mohamed opciones reales como posibles relevos de Osorio, si es que de noviembre no se obtienen, al menos, 4 puntos.