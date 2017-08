Veracruz sigue en ascenso tras vencer a Santos

Ciudad de México

Santos Laguna logró su objetivo de terminar con la 'empatitis', pero lo hizo con una derrota de 2-3 ante el Veracruz, que lo exhibió en cancha propia y lo involucra de nuevo en el tema del descenso.

Preocupante la situación la del equipo lagunero, que en cuatro jornadas acumula sólo 3 puntos y ahora los Tiburones se le han acercado a 9 unidades en la tabla de cocientes.

El partido

Por las condiciones del rival, Santos saltó a la cancha con tres atacantes: Tavares, Rodríguez y Furch, interesante la manera de pararse en la cancha, pero subestimaron al rival.

Antes de cumplir con el primer minuto de acción, Arteaga mandó centro desde sector izquierdo, la pelota rebotó en Paganoni y luego en el poste, casi un autogol.

De inmediato fue por el otro extremo con Jorge Sánchez, quien recibió la pared de Osvaldo Martínez y con poco ángulo sacó disparo que desvió el peruano Pedro Gallese a tiro de esquina.

Fue un inicio de partido con dominio absoluto albiverde, que se fue apagando al agruparse mejor la defensas de Tiburones, que metió prácticamente dos líneas de cinco cuando los laguneros atacaban.

Santos quiso reaccionar y de inmediato tuvo una aproximación con Djaniny, quien filtró el balón hacia Jonathan Rodríguez y el uruguayo sacó tiro colocado que el guardameta Gallese desvió con un gran lance.

Después Luna respondió en contragolpe que culminó con remate que Jonathan Orozco rechazó con los puños.

De la misma manera trabajó el cuadro albiverde su siguiente ofensiva, un contragolpe dirigido por 'Cabecita' Rodríguez por el lado izquierdo, sirvió a Tavares, quien saco un disparo colocado que Gallese atajó con una estirada.

Hasta ahí las cosas marchaban con cierto balance, el cual se esperaba se rompiera a favor de Santos, pero no fue así.

Al 34' llegó un trazo largo buscando a Luna, Araujo no despejó bien y el balón le quedó en el corazón del área, donde Cristian Menéndez fusiló para colocar el 0-1.

Con la ventaja en sus manos, Tiburones Rojos ya no arriesgó y se puso más hermético en su zona baja, un panorama que el técnico José Manuel de la Torre había previsto, pero al no tener contundencia la condiciones de su equipo no eran distintas.

Al 45' hubo un balón rebotado que le quedó a Furch en el área, el argentino tocó por encima del arquero, pero su intento pegó por encima del travesaño.

El comienzo de la segunda mitad fue de poca claridad para Santos, así que Tavares optó por el disparo de media distancia y casi incrusta su disparo en el ángulo superior izquierdo, pero el arquero hizo una gran desviada, esto al minuto 50.

Al 57', Osvaldo Martínez cobró de esquina por derecha, la pelota llegó al corazón del área, donde el zaguero Jorge Enríquez metió cabezazo a la base del poste y al fondo de la red para empatar 1-1.

Pero poco le duro el gusto al cuadro lagunero, pues en centro de Villalba por izquierda, Adrian Luna cerró la pinza y le remató en el área chica con pierna derecha, Orozco nada pudo hacer para evitar el 1-2 a minuto 60'.

La anotación enmudeció al estadio, pero más callado estuvo cuando Veracruz anotó el 1-3 al 65', Cristian Valdez recibió pared de Villalba y dentro del área le remató de frente a Orozco.

Los laguneros tuvieron tiempo para hacer algo, pero no tenían idea, la desesperación los envolvió, Armenteros puso un balón en el travesaño en tiempo de compensación.

A pocos instantes del silbatazo final, Brian Lozano la hizo personal, corrió con el balón en diagonal desde sector izquierdo y desde las afueras del área remató cruzado a media altura para el 2-3 final.

