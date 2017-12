Uriel Antuna visita su antigua casa

Torreón, Coahuila

El gomezpalatino Uriel Antuna, quien milita actualmente en el FC Groningen de Holanda, aprovechó la pausa en la liga Eredivisie para regresar a su tierra y visitar el campamento de Santos Laguna.

El ex jugador del conjunto albiverde presenció el encuentro amistoso entre Santos y Mineros de Zacatecas y aprovechó para saludar a sus ex compañeros, quienes lo felicitaron por el salto que dio.

“Hoy me da gusto ver a mi equipo, sé que tendrá un buen torneo y estaré al tanto aunque sea desde otro continente”, apuntó.



Dijo estar contento en su actual club, donde aguarda paciente el momento de la continuidad, para sumar minutos.

"Estoy adaptándome cada día más, es diferente la forma de juego a lo que estaba acostumbrado, el tipo de cuerpo es diferente al de ellos, pero ahora ya me siento mejor, los seis meses serán fundamentales para tener más juego y sumar minutos", dijo.

“Estos cinco meses que estuve allá han sido fabulosos, por el idioma no he tenido mucho problema, estuve tomando clases y cada vez más lo voy perfeccionando y en cuanto a compañeros, muy bien, me recibieron de la mejor manera, voy avanzando en el acoplamiento al club, al entorno, así que siento que soy afortunado”, agregó Antuna.

Indicó que la paciencia es fundamental, porque pasar de poco tiempo en Primera División hacia Europa no es fácil, pero “la paciencia me ha ayudado para mantenerme”, dijo.

“Estoy contento de estar allá, esto ha cambiado mucho mi vida, de vivir acá y de pronto ir a otro mundo es algo sorprendente, me está ayudando a crecer como jugador y como persona, así que me he enfocado completamente a mi equipo, a tratar de ser alguien”.

Admitió que al principio le costó un poco el cambio, pero “me acompañaron mis padres, por eso no lo resentí tanto, sí se extraña al principio, pero luego uno se acomoda de la mejor forma”.

Acerca de su regreso a casa por vacaciones, señaló: “Es grato estar aquí, en el club que me vio dar mis primeros pasos en Primera División y es agradable saludar de nuevo a todos los que fueron mis compañeros”.

Uriel viajará de regreso a Holanda el 5 de enero, ya que debe reportarse el 7 de enero.

