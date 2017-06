Arranca campaña de donación de sangre en el TSM

Torreón, Coahuila

Este martes dio inicio en el TSM la campaña de donación de sangre organizada por la Delegación Torreón de la Cruz Roja Mexicana, el Club Santos Laguna y la embajada de Activistas por la Paz.

El banderazo simbólico se realizó a las 10:00 horas con la participación del director técnico del equipo albiverde, José Manuel 'Chepo' de la Torre, quien donó una unidad de sangre.

La ceremonia se realizó en el Auditorio Orlegi, donde estuvo presente Hugo Morales por Cruz Roja, así como José Alfredo Jiménez Tejeda, director general de Santos Laguna, el teniente Adelaido Flores, director de Seguridad Pública Municipal, además del estratega santista.

Bajo el lema "En la sangre está la vida", Hugo Morales Valdez resaltó la importancia de crear una cultura de donación, ya que de esa forma se pueden salvar muchas vidas, en una sociedad en crecimiento, donde las necesidades van de la mano con ese desarrollo y es por eso que se está haciendo un llamado a la población a que participe en la donación de sangre.

Recordó que el propósito de esta campaña, además de la captación de sangre, es ampliar y fortalecer una cultura de donación.

"En Santos Laguna estamos convencidos que la suma de voluntades ayuda a la concientización, por eso agradecemos su participación y poder cooperar en lo que nos corresponde es algo que llena de satisfacción".



Por su parte, el teniente Adelaido Flores, mencionó que DSPM cuenta con 600 oficiales y con todos se promueve esa cultura de apoyo a las personas que lo requieren.

"La intención es que todo esto no quede sólo en palabras, que la ayuda llegue donde la necesitan y ojalá se genere esa cultura".

Por lo que respecta al técnico José Manuel de la Torre, se mostró muy complacido por ser parte de esta campaña y exhortó a toda la gente que está en condiciones de donar sangre, a que acuda al módulo instalado en el Territorio Santos Modelo.

Reconoció que en México hay poca cultura de donación y por eso es necesario realizar campañas como esta, donde se explique a las personas lo importante de participar, las vidas que pueden salvar con ese gesto.

"En Santos Laguna estamos convencidos que la suma de voluntades ayuda a la concientización, por eso agradecemos su participación y poder cooperar en lo que nos corresponde es algo que llena de satisfacción", dijo.

Después de la apertura oficial, 'El Chepo' de la Torre se trasladó al Lobby Soriana, donde se instaló todo el equipo médico para la captación.

Después de ser evaluado y de dar una muestra de su sangre, el estratega donó una unidad para luego trasladarse al campo de entrenamiento para continuar con sus actividades de manera normal.

La campaña se realiza desde este martes hasta el jueves de 8:00 a 13:00 horas, para mayores 18 años y menores de 55.

Se espera captar 50 unidades por día y aquellas personas que no puedan trasladarse pueden comunicarse a Cruz Roja para ser auxiliados por personal de la benemérita institución.

Los requisitos son los que se solicitan en cualquier donación, como gozar de buena salud, no estar embarazada, tener un peso superior a 110 libras, no tener gripa, haber consumido alimento en las últimas 4 horas y no haber ingerido bebidas alcohólicas con un mínimo de 24 horas, entre otras.

