“Soy algo descarado, encaro y me atrevo”

Torreón, Coahuila

Un canterano titular que se ha ganado su lugar a pulso y lo hace de gran manera, el mediocampista Walter Gael Sandoval, fue el invitado de honor en el programa de este lunes en 'Somos Santos', transmitido desde el TSM por Multimedios Laguna.

Platicó con los conductores Raymundo Carrillo y Dany Ramos, del reto que representó el llegar a Primera División y el mantenerse a buen nivel en el cuadro inicial. Estando en la media cancha, se siente mejor asistiendo.

"Ahora de volante ofensivo, me siento más cómodo y pienso que puedo aprovechar ahí, soy un poco descarado, encaro y me atrevo a hacer las cosas, eso es lo que más me gusta", comentó en su primera intervención.

"Generas muchas y no entra la pelota, llega a frustrar, la confianza decae un poco, pero eso es lo que debemos trabajar".



Mencionó a sus compañeros que son titulares y que en selecciones han hecho las cosas de gran manera en selección nacional.

“Las cosas buenas que han hecho en selección, los muchachos han estado en buen nivel y se trata de eso, de meter a quienes estén mejor y que aprovechen su oportunidad”.

La armonía entre los canteranos es de 100. “En cierto modo, realmente cada quien tiene su personalidad, pero todos nos llevamos de maravilla”.

El pasar a la División de Ascenso con Juárez, al principio lo vio como un retroceso en su carrera, después comprendió que le dio mucha experiencia. “Al principio sí, realmente no sabía que iba a debutar, me sirvió mucho irme a Juárez al Ascenso y cuando jugué en Primera, pues es aprovechar el momento”, comentó.

"La división me hizo madurar, al principio sentí algo en mí, en mi carrera, creía que ir a Ascenso era retroceder, pero no, me enfoque en estar concentrado en lo mío, haciendo bien las cosas y jugar al tope, me hizo madurar en muchos aspectos”.

Fue presentado como refuerzo cuando regresó a Santos, una sorpresa agradable para él. “La verdad que no, sabía que era de Santos y que iba a ser presentado como Fuerzas Básicas, pero fue como refuerzo, tomé esta oportunidad muy bien, trabajé para eso, me falta aún y paso a paso y conforme se siga jugando, me ayudará mucho”.

Los entrenadores que más lo han marcado, han sido los de Fuerzas Básicas. “Han sido muchos entrenadores, en Fuerzas Básicas me han forjado una personalidad, y en Primera, son grandes entrenadores, a todos les he aprendido mucho, pero quienes me han marcado mucho, son mis entrenadores de Fuerzas Básicas”.





Su paso por Italia

Gael se probó en La Roma de Italia, algo que pocos sabían y que el jugador lo disfrutó mucho, sobre todo que es una meta que quiere cumplir, regresar a Europa.

“Viajé a Viareggio, un torneo de Fuerzas Básicas en Italia, al principio íbamos representando al Santos, sólo me esperaba el torneo, me hablaron para ir a entrenar a Roma, me quedé unos días allá con el equipo y estuve entrenando al lado de grandes jugadores, muy diferente, es un nivel que sorprende, algo nuevo que me gustó mucho estar allá, espero volver a Europa”, reconoció.

“Sin duda lo sueño, en cualquier liga, una fuerte, española, Inglaterra, a fin de cuentas estar en Europa en el país que sea, es sensacional”, agregó.

Regresando al tema del equipo y su actualidad, los deja con bronca el jugar bien, llegar y no meter los goles. Indicó que llega a ser frustrante el no meterlas. “Generas muchas y no entra la pelota, llega a frustrar, la confianza decae un poco, pero eso es lo que debemos trabajar”.

De haber caído todos los goles que han fallado, el equipo estaría dentro de los primeros lugares, actualmente se ubica en el lugar 8 con 12 unidades.

“Los partidos pasados, igual no de líderes, pero sí con más puntos y mayor confianza, quedan partidos que jugar y debemos ir con todo en busca de más”.

Van por los 30 puntos a pesar de tanto empate y la derrota ante Pumas. “Es una meta, la cual tenemos, obviamente hablando por el equipo, todos tenemos la ilusión de ir por los 30 puntos, con un buen torneo, no se han dado las cosas, pero es lo que nos motiva para mejorar, llegar a los treinta y más”.

Este mejor momento del equipo, al plantel le da gusto ver a la afición contenta. “La afición siempre está, desde el torneo pasado, así lo he sentido y ahora que nos está yendo mejor, la afición lo disfruta, en los partidos en casa, vemos como se mete la gente y sentimos su buena vibra”, aseveró.

Rayados

Frente a Monterrey se juega el próximo domingo a las 17:00 horas en el Estadio Corona, un partido que se juegan en honor y los 3 puntos.

“Es un partido que se tiene que ganar, por la ciudad, la frente y la afición, por los puntos, va más allá, es un partido que se tiene que ganar. Todos quereos ganar, s un partido que se presta para mejorar nosotros y de paso ganarle a Monterrey, sería increíble para todos nosotros y para la gente”, concluyó.





dcr