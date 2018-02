'Somos Santos' regresa con invitados de lujo

Torreón, Coahuila

Regresó el programa 'Somos Santos', en esta ocasión transmitido totalmente en vivo desde el estudio del corporativo Multimedios Laguna y para este retorno se tuvieron a dos grandes invitados: José Riestra, Vicepresidente de Futbol del Club Santos Laguna y el entrenador del equipo, el uruguayo Robert Dante Siboldi.

Nuevamente la conducción corrió a cargo de Raymundo Carrillo, Daniela Ramos y Diana Sánchez, quien le inyectó frescura a este primer programa del Clausura 2018.

El primero que tomó la palabra fue el estratega, Robert Dante Siboldi, quien destacó el esfuerzo de sus muchachos la semana pasada, donde se le ganó a Chivas y León, pero se cerró perdiendo en Toluca.

"Un partido en el que cerramos una semana de mucha intensidad, mucha tensión, rivales complicados y difíciles, no fue nada fácil cerrar en Toluca “La ilusión siempre de cualquier equipo es ser campeón, el objetivo desde el inicio, nos pedía una cosa, regresar esa conexión con el aficionado, que el aficionado se sintiera orgulloso de su equipo y creo que se está haciendo”, dijo Riestra.



, intentamos con nuestra idea y nuestras armas, ganar en Toluca, tuvimos errores que nos costaron los goles, destacar el esfuerzo de los muchachos".

Djaniny es el hombre del momento, pero para que él meta los goles, los demás tienen que pasar por un buen momento, comentó Siboldi.

"Tratamos de ser equilibrados, recuperar la pelota lo más rápido posible, tenemos variedad arriba, tenemos a Djaniny, pero hay que ver todo lo que los demás hacen para que él sea al momento el líder del torneo".

Sobre Javier Cortés, quien ya ha tenido más actividad, respondió Siboldi a los cuestionamientos de la afición en redes sociales. “La opinión de mucha gente o un sector, Javier ha respondido, tiene llegada buen golpeo y lo ha intentado hacer, no ha sido vistoso como otros, no veo que ande mal, es un jugador que rinde y que perfectamente puede entrar de cambio y dar resultados”, comentó.





LA ADAPTACIÓN DEL PARAGUAYO CRIS MARTÍNEZ ES LENTA, PERO CAMINA: SIBOLDI

“Cris viene de un futbol diferente, no sé sí le ha costado adaptarse, lo está llevando a que se tiene que conocer, le ha tocado jugar y la idea es que con el Torneo de Copa juegue más, en la Liga le ha puesto ganas y está en proceso de adaptación”.

Por su parte, Riestra habló sobre la situación de Cris, su rabieta en Toluca y las cualidades por las cuales fue traído a Santos.

“Es parte del futbol quiere demostrar por qué viene a México y por qué se fijaron en él, muchos aficionados de Temuco pedían que no se fuera, causó mucha expectativa, no estar jugando va generando una frustración, entra y es falta, pero no de expulsión él tuvo una reacción que no es la correcta pero tampoco es para llevarla más allá, le pegó a una puerta, es un vidrio, se le tuvo que operar, 15 días fuera, lo dejará fuera un rato, lo conocemos, es un tipo que no es agresivo, es una gran persona, pero pues así ocurren estas cosas por la misma calentura”, aseveró.

Será sancionado de manera interna. “El jugador pidió disculpas públicas, dentro del club hay un reglamento, es consciente que se equivocó, darle vuelta a la página y a trabajar, hay reglas dentro del club y será sancionado, él trabajará lo más pronto posible”.

HOY SE SERÍA SÚPER LÍDER, PERO NO HAY TIEMPO PARA LAMENTACIONES, SINO QUE ES TIEMPO DE TRABAJAR

“En el futbol hay situaciones, la plaza de Toluca, es una plaza complicada que cuesta trabajo, por el horario y su altura, no perdíamos hace mucho allá, pasa en el futbol, no hay que ponerlo de excusa, fue un partido donde se tuvo un inicio bueno, no caímos en un juego que no es el nuestro, fuimos imprecisos y tomamos malas decisiones, derrota dolorosa por que hoy seríamos súper líderes, ahora en casa vamos ante Cruz Azul por tres puntos más”, precisó Riestra.

"Sabemos que el futbol es así, las expectativas van creciendo, la inteligencia emocional, es eso, es poder manejar las emociones, saber dónde estamos, qué hacemos bien y qué hacemos mal, hay que tener un equilibrio emocional, este equipo técnico ha encontrado ese estado de gracia".





Santos perdió en Toluca, porque dejó de hacer lo que venía haciendo en otros partidos, comentó Siboldi.

“No me gusta perder, pero es importante que nos demos cuenta que el equipo cuando deja de hacer su futbol, lo que se entrenó, tener la pelota, cambiar de ritmo, nos faltó un poquito de lectura, leer qué estaba pasando en ese momento del partido, el gol fue una salida nuestra, una mala decisión”, dijo.

Agregó que, “fue buen partido para darnos cuenta en qué podemos mejorar y en qué insistir, hubo cosas buenas y cosas en qué se tiene que mejorar”.

Hacer el once titular, es una gran decisión, que es muy complicada para el técnico, pues casi todos los jugadores, pasan por gran momento.

“No es un 11, es un equipo de 26 jugadores, donde los que estén mejor son los que van a jugar, hoy les tocan a estos 11 y tratamos de darles continuidad, es muy alta la competencia interna que hay, es muy difícil cada fin de semana armar el 18, el equipo es por eso muy competitivo, ellos han hecho el esfuerzo, nadie les ha regalado nada, tampoco los rivales, gracias a su buen futbol y esfuerzo es que estamos en segundo lugar”, aseguró el estratega uruguayo.





dcr