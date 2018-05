Aún faltan 90 minutos

Torreón, Coahuila

Después de la euforia por el contundente triunfo sobre América, el técnico Robert Dante Siboldi se mostro ecuánime y recordó que faltan 90 minutos, así que buscará que su equipo mantenga la concentración.

"Lo buscamos, si bien hubo errores, fueron de ambos lados, tanto en la marca como en definición, pudo ser hasta más abultado el marcador para ambos, ellos (América) tuvieron las suyas y nosotros las nuestras".

"Esto no está para nada definido, faltan 90 minutos, América se la va a jugar en la Vuelta en su casa, tratará de equiparar", dijo.

Ahora, para el domingo, el estratega santista considera que deben seguir haciendo lo que hicieron en todo el torneo, desde la fecha uno, "hay que salir a buscar el partido, este equipo está diseñado para eso, tiene la capacidad para hacerlo".

"Esto no está para nada definido, faltan 90 minutos, América se la va a jugar en la Vuelta en su casa, tratará de equiparar", dijo.



"No me voy a colgar de travesaño, quiero buscar ganar, si mal nos va se puede empatar, esa es la mentalidad que manejamos, los muchachos ya lo traen, es su naturaleza".

Sobre los ajustes que hizo, explico que la idea era de ganar medio campo, tener posesión del medio campo, con gente con buen trato de la pelota, "nos resultó, después tuvimos que variar por circunstancias del partido, hay que adaptarse a las circunstancias lo más rápido posible".

"La ventaja es que tengo jugadores que manejan varias posiciones, hoy por momentos tuvimos la pelota, sufrimos cuando no la teníamos, pero lo que planteamos se pudo hacer y para el segundo tiempo variamos como tres veces la formación, pudimos neutralizar y contrarrestar".

De la labor de Cetre, Siboldi dijo que le pidió que disfrutara del juego que encarara, que tapara la salida de Aguilar, pero que se preocupara más por él, que encarara.

"Es un muchacho con un talento enorme y va a dar mucho para hablar", advirtió. Acerca de estar en su primer torneo completo como técnico y estar en semifinales, el uruguayo comentó.

"Me siento tranquilo porque estoy seguro y me siento con la capacidad, creo que llegó en momento justo y consciente que en esto debemos seguir aprendiendo, hasta el más capacitado, el que cree que se las sabe todas es el primero que no sabe nada".

"Hay que seguir trabajando en cuestiones de manejo de grupo, el tema de cancha se ve reflejado, después todo ayuda y facilita cuando se tiene un grupo que se entrega en cada entrenamiento".