Tío de Oribe Peralta cuida las calles 'por amor' a Torreón

Torreón, Coahuila

Con más 60 años de edad, de los cuales 18 viviendo 'de sus rentas' en el centro de Torreón, ha demostrado su cariño por la ciudad pintando los 'cajones' de los estacionamientos de las calles Zaragoza y Matamoros.

Acción que dice, haría con gusto en otras calles aledañas, sólo que no le alcanza la pintura.

Sergio Peralta, tío del goleador lagunero Oribe Peralta, relata que esta labor no es nueva, sólo que nadie se la ha reconocido, ya que desde hace tiempo que le 'agarró cariño' el aprovechar sus tiempos libres para pintar los camellones y rampas de discapacitados.

Además hasta 'le entra' a la poda de árboles sin tener más que sus propias herramientas y la ayuda de amigos.

“Yo lo hago sin otro afán sólo porque amo a mi ciudad, a mi terruño, siento un gran amor por mi Torreón. Nadie me da nada, ni lo pido tampoco".



Asegura que ante el descuido de las administraciones municipales, se ha echado a cuestas esta misión social que le ha dejado muchas satisfacciones.

Amigos de comercios cercanos le preguntan que por qué lo hace, que si tiene apoyo o que si al menos le dan la pintura.

"Yo creo que Torreón no se ensucia sólo, sino que son los malos ciudadanos los que lo ensucian dañando sus áreas y tirando basura en la calle”, dijo.

Hizo ver que esta tarea la hace de manera periódica para delimitar los cajones de estacionamiento, lo mismo que ha llegado a pintar los postres de los parquímetros, poda y riega los árboles y barre las calles aledañas a este cruce, todo por amor a Torreón.

Luego me preguntan "¿Trabajas para el municipio?"

“No yo no trabajo para ellos, lo hago por gusto y porque quiero a Torreón. Es algo que me nace hacer y si me dieran un poco de pintura, con gusto lo haría en otras calles”.

Sostiene que este material para delimitar cajones de estacionamiento es cara, pues un galón tiene un precio de 800 pesos y por lo que una cubeta sí pasa más de 2 mil.

Sin embargo, el carecer de apoyo de las autoridades no lo detiene y piensa pintar los cajones de estacionamiento del cuadro que abarca de las calles Valdés Carrillo a la Zaragoza y de las avenidas Matamoros a la Allende.