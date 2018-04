No hay ventaja ante Pumas: Alcoba

Torreón, Coahuila

Como ex jugador de Pumas, Gerardo Alcoba considera que sus conocimientos sobre esa escuadra no representan una ventaja alguna al enfrentarla este domingo, así que espera un encuentro bastante reñido.

Este viernes al finalizar la práctica que el equipo lagunero realizó en el TSM, el zaguero uruguayo, quien fuera referente en la defensa universitaria, comentó sobre esta confrontación.

"Es la primera vez que voy a enfrentar a mi ex equipo, lo tomo como una experiencia más, con la importancia que se merece, pero sobre todo contento con encontrarme con viejos amigos, ex compañeros y gente del club".

Y como ex unamita, señaló que conocer a jugadores como Nico Castillo u otro no es ventaja.

"Será extraño, le pasa a todos los jugadores que se enfrentan a su ex equipo, no es nada fuera de lo normal, pero sí voy a disfrutarlo de la mejor manera".



"Puede ser que conozca un poco más al equipo que lo habitual, pero son buenos jugadores y la única ventaja que pudiera haber es si logramos sacar el resultado, sabemos que en esto una derrota afecta el buen trabajo individual o la mayor parte de un trabajo colectivo".

En caso de que anotara un gol, asegura no lo festejaría, ya que "Pumas es el equipo que me abrió las puertas a un futbol sensacional, le tengo gratos recuerdos, lo mismo me pasará cuando salga de Santos y lo enfrente".

Cuestionado acerca de cómo detener a jugadores peligrosos de Pumas, Alcoba respondió: "No tengo la receta justa, si la tuviera la vendería muy cara. Es muy difícil para todos nosotros los defensores, como a ellos se les complicará detener a Furch y a Djaniny".

En cuanto a lo que representa quedar invicto en casa en el torneo, Gerardo mencionó que a pesar de que en esta última derrota como en las demás que tuvieron a lo largo del torneo, también hay que resaltar que de local vienen muy fuertes.

En cuanto al entendimiento con Carlos Izquierdoz y las críticas que ha habido, expuso que es parte del trabajo del futbolista, "sabemos llevarlo, si nos quedamos con lo negativo no podríamos ni ir a entrenar, es parte del juego".

Gerardo Alcoba se mantiene como titular tras la lesión de Néstor Araujo así que estará en todos los partidos de aquí hasta que culmine la participación de Santos en el Clausura 2018.