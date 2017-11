No vamos a tirar la toalla: Jonathan Orozco

Torreón, Coahuila

Jonathan Orozco aseguró que Santos Laguna no va a tirar la toalla y que en los dos partidos que les restan por jugar, dejarán todo en la cancha con tal de obtener la victoria.

Pensando primeramente en el duelo de este jueves ante Rayados, el guardameta expuso: "Para nosotros es igual de importante este partido como para la gente, sabemos de la rivalidad que existe con el equipo de Monterrey como para nosotros en el tema porcentual, son tres puntos importantes para nosotros, no somos trampolín de ningún equipo.

“Los tres puntos es lo que importa, Monterrey se está jugando el liderato, nosotros vamos a salir para ganar esos puntos”.



Vamos a jugar por el orgullo, por la camiseta y son tres puntos valiosos, no vamos a tirar la toalla, estos partidos que nos quedan son importantes para lo que viene, para el siguiente año, así que vamos trabajar de la mejor manera este juego".

Resaltó lo importante que es sacar tres puntos, tanto la rivalidad como por lo que les ayudaría en la Porcentual.

"Ganando estos dos partidos daremos un salto importante, pasaremos a dos equipos como Lobos y Cruz Azul de cara al siguiente torneo, que es el que decide el descenso, así que es importante", dijo.

Además, reconoce que para todos es hacer las cosas bien pensando en ganarse la permanencia en el equipo.

"Sabemos que en el futbol mexicano es así, todos nos jugamos el trabajo, la chamba, por más que tengas contrato a veces eso es lo de menos, a veces el contrato no vale tanto, al contrario es lo que se hace en la cancha, así que es el hecho de jugarnos la permanencia en el equipo, a lo mejor el que alguno tenga una mejor posibilidad, por eso es importante para todos lograr esas unidades y poder mostrar esa cara que hemos dado, no se jugó mal, sólo que no se nos dieron algunas cosas”.

Respecto a si apostaría por la continuidad de Siboldi, Orozco expuso: “Esa es una evaluación que corresponde a la directiva, nosotros como jugadores apoyamos al equipo, estamos muy contentos con su manera de trabajar, al igual como estábamos con 'El Chepo', por eso es la directiva la que decide.

Si nos pidieran nuestra opinión, claro que lo apoyaríamos para que continúe, ha hecho un buen trabajo, lo ha hecho de muy buena manera, tiene un sistema muy bueno y a lo mejor sería su oportunidad de dirigir de inicio un torneo y tener continuidad”.

En lo particular, Jonathan asegura querer seguir con Santos, pues “soy feliz aquí, encontré un hogar con la gente del Club pero sé que estamos sujetos a una evaluación y a cambios.

Estoy feliz, tengo un compromiso grande con la directiva, cuerpo técnico y la institución, este torneo salieron mal las cosas, hay que cambiar la cara, no está en mi mente salir, no lo he con templado, pero al fi nal hablaremos con la directiva para ver si entramos en el proyecto, pero por mí me quedo. Tengo dos años de contrato”.

Al retomar el tema del partido ante Rayados de este jueves y las ausencias que presentarán ambas escuadras, el guardameta indicó que para Santos es ganar independientemente de quién juega.

Se mostró indiferente ante las opiniones que ven a Santos como víctima ante Rayados, pues “la gente, es respetable lo que digan o no, es su punto de vista, si creen que va a ser fácil, que tienen los tres puntos en la bolsa, se equivocan”, apuntó.

dcr