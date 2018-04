Djaniny quiere campeonato más que título de goleo

Torreón, Coahuila

El líder de goleo del Clausura 2018, Djaniny Tavares, prefiere pensar en cómo conseguir un título con Santos Laguna antes de un logro personal, pero le reconforta contribuir con goles y lo demás llegue como consecuencia.



Así que asegura no pensar en el título de goleo: "Todavía no, como sabemos es una buena liga, con buenos jugadores, faltan tres partidos y pueden hacer de a tres o más y por eso no pienso en eso, pienso en ganar cada partido, si puedo hacer gol... mejor".



Por eso considera que lo máximo para Santos es conseguir tres puntos, ya que le gustaría terminar como líder.



"Obviamente queremos ser líderes, tenemos con qué, aunque no es fácil".



El caboverdiano lleva 13 anotaciones, cinco más que sus rivales más cercanos, aseguró estar satisfecho con lo que el equipo viene haciendo, pues "trabajamos más para ganar, para estar arriba".



Tras ser eliminados de la Copa, no ve como una compensación la liga, pues "nosotros buscamos ganar ese torneo, pero queda atrás, hay que pensar en cada partido y queremos ganar la liga, siempre vamos paso a paso".



Tavares considera que Santos ha tenido la virtud de contar con mayor concentración, comunicación, trabajo, tener un buen lenguaje dentro de la cancha, estar bien conectados y ayudar al compañero.



Hay algunas cosas que cambiaron en el equipo con relación al torneo anterior, Djaniny se reencontró con el gol y en su opinión se debe a que tiene más libertades en la cancha.



"No sólo yo, todos no estuvimos bien, este torneo trabajamos mejor, me ubicaron en la posición donde me gusta jugar, eso me dio más libertad en cancha y también hacer lo que nos pide el 'Profe', eso es bueno", indicó.



Destaca además que a la ofensiva están más conectados, algo de lo cual platican constantemente con el técnico Robert Dante Siboldi.



"El Profe siempre nos habla de eso, nos da libertad, pero siempre con la responsabilidad de estar conectados, es un trabajo que hacemos en los entrenamientos y nos ayuda mucho".



Tavares se alista con el resto del equipo albiverde para el compromiso del fin de semana ante Tuzos de Pachuca, dentro de la Jornada 15.





Djaniny considera muy importante no conformarse, "siempre queremos más, obvio hay que seguir trabajando de la misma manera, enfocados en cada partido que debemos ganar para sumar la mayor cantidad de puntos posible".



Con respecto a su lesión, aseguró que ya quedó atrás y no ha tenido problema alguno. "Estar dos partidos fuera y ver a los compañeros jugar no es bueno, me quedo contento de estar de regreso".



El caboverdiano también comentó sobre la presencia de su hermano en los entrenamientos y expuso: "Él está ahí, en su momento hablará de eso. Juega en medio campo".