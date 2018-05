La Laguna ya espera al 'Diablo'

Torreón, Coahuila

Santos Laguna está de regreso en Torreón aguardando a los Diablos del Toluca, equipo al cual recibe este jueves 17 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Corona, partido de Ida de la gran final del Futbol Mexicano.

El cuadro santista comandado por Robert Dante Siboldi, arribó a Torreón la tarde de este lunes, de inmediato se trasladó al TSM, donde el equipo tuvo un entrenamiento regenerativo, esperándose lo fuerte este martes y miércoles en las canchas de entrenamiento del complejo albiverde.

"Dentro de la cancha sabemos que es 11 contra 11 y el que haga mejor las cosas iba a llegar a la final y merecidamente estamos ahí por lo que hicimos".



Con respecto al pase a la final, habló este lunes habló el jugador paraguayo Osvaldo Martínez, quien se dijo feliz por estar dentro de una final, precisó que todo es fruto del esfuerzo de sus compañeros.

“Contentísimo por el pase a la gran final, objetivo cumplido, un mérito de todos los compañeros por el sacrificio que hicimos a lo largo del torneo y en los partidos de liguilla, todos se entregaron al máximo y ahí se ve el fruto".

Tanto con Tigres como con América, no se daba favorito a Santos Laguna y los dejó fuera, similar situación se presenta en la serie final contra el Toluca.

“La verdad que nosotros nos pusimos a trabajar a jugar los partidos, porque siempre los favoritos van a ser aquellos equipos llamados grandes, entonces nos tocó jugar con Tigres que era el favorito América lo mismo".

SIN VENTAJAS NI FAVORITOS

“En la final yo creo que no hay favorito, por algo los dos mejores equipos, los que mejor lo hicieron, están dentro de la final y creo que Toluca es un gran rival, fue el equipo a vencer el todo el torneo, por ser el líder del campeonato".

El llegar a una final, fue un objetivo trazado desde 2017.

“Desde el 4 de diciembre que nos presentamos a trabajar, nos propusimos a ir paso a paso, creo que lo primero era hacer un gran torneo y lo logramos, ahora estar en la Liguilla y luego en la final, también lo logramos, el siguiente objetivo es salir campeón".

LA MISMA ENTREGA

“Vamos a jugar una final, la motivación viene sola, no puedo garantizar el Santos del Tigres o el del América, nosotros vamos a salir mentalizados de que queremos ser campeones, como lo venimos haciendo, entregándonos al máximo en cada partido, en cada balón".

Hacer lo mismo que contra Tigres y América, será clave.

“Sabemos que en la final ya no hay diferencia de goles y creo que nosotros el jueves debemos salir como lo venimos haciendo en los partidos de local desde que inició el torneo, con nuestra gente apoyando desde el minuto uno, yo creo que va a ser fundamental".

La ventaja que lleva Santos para el partido de Vuelta que será el domingo 20 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez, es que se jugará de tarde-noche y no a medio día, donde el calor y la altura juegan en contra de los rivales que visitan a los diablos.

“Cambia bastante, por el horario, el calor, la altura, que en el medio día, en el torneo lo sufrimos bastante nosotros, qué bueno que la final se eligió en ese horario, va a cambiar bastante, nosotros vamos a ir mentalizados".

OBJETIVO TRAZADO

“Es un logro más en mi carrera porque me propuse desde que llegué a Santos el jugar una final y gracias a Dios se me dio muy pronto este momento, jugar una final no se da todos los días y contento por lo que estoy viviendo".

"Nosotros debemos pensar en lo que haremos nosotros y esperemos hacer un partido perfecto para poder llevarnos una buena diferencia”.



Sobre su estratega, mencionó.

“Ha demostrado tener hambre de éxito y esa mentalidad e idea futbolística que nos metió en la cabeza, siempre de mentalizarnos jugadores, de salir a jugar de igual a igual a cualquiera y eso es parte de él y nosotros lo entendimos bien".

Santos Laguna continuará trabajando en su bunker, el TSM, donde este martes por la mañana deberá reportar el plantel a entrenar, mismo caso el miércoles, mismo día, pero por la tarde, en que se espera la llegada del Toluca al aeropuerto de Torreón.