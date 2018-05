Sería un error ir al Azteca a defender: Julio Furch

Torreón, Coahuila

Julio Furch advirtió que para Santos Laguna sería un error ser defensivo en el Azteca, por lo que asegura que van con la idea de sacar la victoria, ante un rival que se jugará todo por recuperarse.

"Pienso que sí (sería un error), nos ha pasado que quizá cuando salimos a especular, lo hemos pagado caro, por eso tenemos que hacer un juego de igual a igual, América con su desesperación seguro va a dejar espacios atrás y hay que aprovecharlo", expuso el delantero argentino.

Insiste en que la serie no está definida y sería un error pensar eso, ya que América tiene grandes jugadores, "ayer nos incomodó en gran parte del partido".



"Sí es complicado, hay que mantener los pies sobre la tierra, hemos estado del otro lado, sabemos lo que debe estar pensando América ahora, así que tenemos los pies sobre la tierra, conscientes de que puede pasar de todo y hay que estar preparados".

Julio admite que sí hay mucho por qué preocuparse de esa visita.

"Que América sea local, el estadio, su gente, la calidad de jugadores. Hay mucho para preocuparse, ayer dije que esto es liguilla y futbol mexicano, donde se han dado resultados inesperados".

Asegura que no esperaban un resultado así en la Ida, ya que antes del encuentro se daban por bien servidos con un empate sin goles.

"Obviamente hay que estar preparados para las diferentes circunstancias a donde lleve el partido, sabíamos que haciendo uno o dos goles América iba a desesperar, así que estuvimos trabajando sin esperar ese resultado".

EL MEJOR PARTIDO DEL TORNEO

"Puede ser, con Pumas también se hizo un gran juego, faltó contundencia, pero hubo varios juegos buenos como el de Monterrey de local, el de Tigres en liguilla con diez jugadores, el esfuerzo y actitud del equipo en todo el torneo ha ido en crecimiento".

En cuanto a sus goles, Julio Furch expuso.

"No sé si se me juzgaba de mal, pero en todo momento confié en mí, en mis cualidades, siempre tuve el respaldo de mis compañeros y dirigencia".





"No se me venía dando el gol, pero estaba tranquilo, trabajando en eso, tengo el apoyo de mis compañeros y cuerpo técnico, quizá no se reflejaba en goles ese esfuerzo que hice, ayer se me dieron las dos que tuve y ayudaron a sacar diferencia favorable para nosotros".

Le agrada haber dejado atrás las críticas que se generaron cuando no conseguía anotar.

Con respecto al retorno de Jonathan Rodríguez tras cumplir el partido de sanción, comentó que es muy positivo para el equipo, ya que es un jugador que quizá no le ha tocado estar mucho de titular, pero tiene velocidad en el tema de contragolpe y sabe aguantar la pelota.