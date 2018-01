Romper el arco de Xolos la meta de Santos

Torreón, Coahuila

Santos Laguna prepara su ataque para tratar de romper con la imbatibilidad de Xolos, cuya meta se mantiene intacta después de cuatro fechas del Clausura 2018.

Ayer la escuadra lagunera se dividió en dos grupos, uno de los cuales trabajó en gimnasio, el otro en cancha con aspectos tácticos y definición.

Santos Laguna enfrenta a Xolos el próximo sábado en el Estadio Corona.



Ante el buen trabajo defensivo que ha llevado a cabo el cuadro fronterizo, que en cuatro partidos ha anotado tres goles y no ha recibido, con 8 puntos acumulados que lo sitúan en la tercera posición de la Tabla, Santos está preparándose para encarar este compromiso.

"Xolos es el más regular, pero tenemos que pensar en nosotros, en lo que hacemos en casa y hacerlo valer nuevamente, lo estamos haciendo bastante bien, generamos ocasiones de gol y estamos concretando. Este es un equipo ordenado y estaremos con la mejor actitud, las mejores ganas y el mejor futbol, que es lo que nos ha caracterizado", señaló el volante Osvaldo Martínez.

Indicó que lo más importante es permanecer entre los primero lugares y así, el liderato viene solo, cuando las cosas se hacen bien cada fin de semana.

"La mentalidad del equipo es seguir sumando, tratar de ganar todos los partidos en casa y fuera jugarle de igual a igual a cualquiera, esperemos que ante Xolos podamos dejar los tres puntos en casa y que la gente salga contenta del estadio, eso es lo más importante, porque se aproxima la mitad del torneo y los equipos poco a poco se van acomodando”.

Desde su perspectiva, es muy complicado en el futbol mexicano tener un favorito de tan competitiva que es la liga, donde cualquiera puede ganar, “nosotros debemos pensar en lo nuestro, no pensar en el rival, eso influirá mucho en cualquier resultado que tengamos”.

Para Osvaldo es justo el quinto lugar que ocupa Santos en la clasificación, ya que ningún equipo ha demostrado ser superior, “no solamente sale de mi boca, pero los que mejor estamos jugando al futbol somos nosotros, eso tiene que seguir motivando. Trabajar y el día a día con Robert (Siboldi) nos ayuda bastante”, dijo.

El paraguayo espera que Santos continúe ascendiendo, que lo ocurrido ante el Veracruz haya dejado algo positivo.

“Creo que ese tipo de partido se juegan así, Veracruz venía de no ganar, creo que se están jugando prácticamente la permanencia y son de vida o muerte esos encuentros. Nosotros quisimos implementar nuestro futbol allá, pero no hay excusa, la cancha no estaba en condición de mostrar lo que veníamos jugando.

Son juegos que nos ayudan bastante, porque la actitud de empatar en el último minuto se vio muy bien, lastimosamente colectivamente el equipo no jugó a lo que venía haciendo, pero habrá partidos así, ahora nos tocó hacer, digamos malo entre comillas, pero ese punto será importante si logramos los tres el sábado”.

En la práctica estuvieron ausentes los seleccionados Jonathan Orozco y Néstor Araujo, que están concentrados con el Tri mayor, además de los Sub 21 Arteaga, Sánchez y García.





