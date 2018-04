Recuperar liderato el objetivo de Santos ante Tuzos

Torreón, Coahuila

Tras el triunfo sobre Querétaro y la obtención del pase a la Liguilla, Santos Laguna descansó ayer y retoma sus actividades en el TSM este martes.

El sábado a las 19:06 horas enfrenta al Pachuca, encuentro de la fecha 15 en el Clausura 2018 de la Liga Mx.

El encuentro pinta para ser un espectacular encuentro de futbol, ya que se enfrentan el 2 contra el 8, Santos con 29 unidades y Pachuca con 18.





El cuadro lagunero buscará el liderato del torneo en su visita a los Tuzos, en un duelo de suma importancia también para los de la "Bella Airosa", que son octavos de la general y quieren seguir en zona de calificación.

A partir de esta semana los Guerreros enfocarán sus esfuerzos en Pachuca, un equipo que tiene aspiraciones y querrá tomarlas.

El capitán Carlos Izquierdoz, mencionó que el equipo albiverde debe seguir en ascenso, pensando en llegar de la mejor manera a la fase final.

“El equipo ha hecho bien su accionar durante la temporada regular, obviamente nosotros queremos terminar lo más arriba posible. Los que conocemos el Futbol Mexicano sabemos que lo importante se juega en la Liguilla, así que hay que seguir aceitando la máquina, corregir puntos para llegar de la mejor forma a la fase fi nal”.

Por su parte, el uruguayo Brian Lozano resaltó el excelente ambiente que se vive en el vestidor santista. “Hoy estamos muy unidos, comprometidos y sabemos lo que queremos. Conseguimos el primer objetivo que es califi car a la Liguilla; estamos muy fuertes. Trabajando en equipo vamos a lograr los objetivos”.

En el tema individual, “El Huevo”, indicó sentirse en un gran momento, gracias a la ayuda de sus compañeros y del cuerpo técnico.

“Me he sentido muy bien durante todo el torneo, con la confi anza que me brindaron mis compañeros. Hoy me estoy sintiendo muy cómodo, gracias a la seguridad que he recibido por parte del cuerpo técnico”.

