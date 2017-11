Santos 'aligera el barco' con lista de transferibles

Torreón, Coahuila

En cuanto a bajas confirmadas, está la de Ulises Dávila, así como Emiliano Armenteros y Bryan Rabello, quien estuvo prestado a Pumas.

Siboldo por su parte expresó, "es un día importante para mí y mi familia estar en esta situación, es un sueño que se me cumple, agradezco a la directiva el apoyo que me han dado, que me den esta oportunidad de poder demostrar mi capacidad".

"Estamos agradecidos y realmente queremos hacer un equipo con mentalidad ganadora, crear una mística fuerte dentro y fuera, que el TSM sea casa inexpugnable, ser un equipo ganador, protagonista, siempre con la idea de salir a ganar".

Además se agregan Pablo Sanguinetti y Juan Manuel Rodríguez como preparadores físicos, mientras que se busca al nuevo director de Fuerzas Básicas.



"No puedo prometer resultados, pero sí la mayor entrega y dedicación de parte de todos nosotros, al equipo, la afición que siempre nos ha apoyado y que creo que les dejamos muchas deudas".

Sobre la incorporación de Leandro Damián Cufré, ex defensor de Gimnasia y Esgrima, Roma, Siena, Mónaco, Herta, Dyamo Zagreb, Atlas y Leones Negros, fue parte de la convocatoria de Alemania 2006 con Pekerman, debutó como auxiliar en 2016 con Cruz Azul con Tomás Boy como técnico.

"Es un proyecto que para mí es una experiencia muy buena, que esperamos capitalizar con buenos resultados. Vengo a aprender con gente de mucha experiencia y aportar con lo que me preparé, no soy un improvisado".

"Espero cumplir con creces las expectativas que hay sobre mí y poder ofrecer esa identidad que tanto se busca y de lo que hablamos en este proyecto".

rcm