Guerreros esperan un Toluca agresivo

Torreón, Coahuila

Robert Dante Siboldi, técnico de Santos Laguna, comentó que el equipo está preparado para enfrentar posiblemente el 11 titular del equipo mexiquense, debido a que necesitan de manera urgente la victoria para seguir con aspiraciones de avanzar en la Copa MX, al menos como uno de los mejores segundos lugares.

"Pienso que Toluca va a jugar con su plantel principal, ya que jugará hasta el domingo, tiene tiempo para recuperarse, además necesitan ganar para seguir en competencia", expuso el estratega este martes en conferencia.



Así que este martes el timonel uruguayo hizo las últimas indicaciones en cancha, resaltó aspectos importantes en la parte táctica para tratar de sacar provecho a las condiciones del partido y del rival.

Con respecto a la falta de gol del delantero Jonathan Rodríguez, Siboldi expuso: "Cuando no hacen goles viene la presión de la gente externa, pero nosotros jugamos para el equipo, aquí todos ganan y no sólo un determinado jugador, así como cuando se defiende, es labor de todos, no sólo de uno".

De la misma forma argumentó que Rodríguez hace una labor buena de recuperación, ya que ayuda al equipo a tapar la subida de laterales, a presionar más arriba, a hacer recorridos cuando jugamos con un esquema 4-4-2 como volante y confía en que le llegará su momento al igual que al atacante Julio Furch”.



Del rival, que podría tener de regreso a su guardameta Alfredo Talavera tras una larga recuperación, Robert Dante mencionó que si le toca jugar es que está apto para hacerlo, aunque cree puede estar falto de ritmo de partido, aunque físicamente debe estar apto.

"Creo que el tiempo que ha tenido de rehabilitación ha sido amplio y los doctores sabrán si puede o no jugar", dijo.

ldv