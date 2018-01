Santos busca acercarse a la calificación en Copa

Torreón, Coahuila

Santos Laguna recibe este miércoles al Toluca dentro de la Jornada 3 de la Copa MX 2018, un duelo trascendente para los laguneros, que buscarán acercarse a la clasificación.



A las 19:00 horas en el Estadio Corona, los laguneros saldrán a la cancha en busca de su segunda victoria del certamen, luego de haber derrotado como visitante a Mineros de Zacatecas por la mínima diferencia.



Desde su punto de vista, la clave para que este Santos funcione es que están siendo compañeros dentro de la cancha, más comprometidos uno a otro. "Si bien con Tigres, en una de las últimas jugadas que me tocó perder la pelota estaban todos mis compañeros en el área de Tigres, todos regresaron a recuperar".





Ahora se medirá al conjunto escarlata, que por su parte igualó con Mineros y se ubica en segundo lugar por detrás de Santos, que lidera el Grupo 4.



Este martes el cuadro lagunero cerró preparación y el técnico Robert Dante Siboldi afinó los últimos detalles en cancha, con la formación que enviará a este cotejo, donde tendrán actividad aquellos elementos que menos minutos han acumulado en la Liga para reforzar la columna vertebral del equipo.



Santos tiene equipo completo, Néstor Araujo se recuperó del problema muscular que acusó durante el encuentro ante Monarcas, pero es muy probable que Gerardo Alcoba salga en su lugar ante los Diablos.



Al finalizar la práctica, el volante uruguayo Brian Lozano señaló que el objetivo es ganar esos tres puntos.



"Ya iniciamos la Copa, lo hicimos bien ganando, ahora en casa nosotros nos propusimos en casa ganar todo, nos preparamos para eso, para conseguir los tres puntos", expuso.



Aseguró que el objetivo es acercarse a la calificación, pues "sin duda que si ganamos, nos metemos camino de la calificación, pero primero hay que trabajar el partido, hacer bien el partido, luego esperar al fin de semana", añadió.



Lozano considera que Santos ha cambiado mucho de un torneo a otro, ya que, para empezar, se trabaja de otra manera, se corrige de otra manera, con mucho ánimo, nosotros a seguir así, partido a partido. Hay que ganarle a Toluca".



Para Brian, además de la Copa, es buscar minutos en liga, así que necesita ganarse el puesto con buenas actuaciones.



"En lo personal me gusta tener más en liga, pero el equipos sigue trabajando bien, cualquiera trabaja en la pelea interna, el torneo pasado yo me lesioné, ahora estoy bien y me toca jugar en Copa y demostrar. Uno trata de tomar ritmo, busco hacerlo de la mejor manera".



Con respecto a las declaraciones de Juan Delgadillo, jugador de Toluca, quien afirma que los mexiquenses tienen mejor equipo que los laguneros, el uruguayo expuso: "Yo pienso que cada uno tiene que impulsar a su equipo, yo pienso que tenemos el mejor equipo del futbol mexicano, cada cual apoya a los suyos".



Y con respecto a la conexión que el equipo está logrando con su público, el mediocampista se mostró agradecido y dijo: "La afición siempre alienta en momentos difíciles, ahora nos alienta en los triunfos y nosotros trataremos de regalarle otra victoria para que sigan confiando".







dcr