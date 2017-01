Santos debe ser imbatible en casa: De Buen

Torreón, Coahuila

Diego de Buen señaló que Santos Laguna debe ser imbatible en casa y para eso, requerirán de mucha paciencia, pues varios de los rivales vienen a esperar y tratan de sorprender con una jugada derivada de algún error.

"En la pretemporada el equipo generó más ocasiones que en el torneo pasado, ha faltado contundencia, en cierto, pero llegará tarde o temprano".



Así es como esperan a los equipos, principalmente aquellos que están peleando por eludir el descenso, como Tiburones Rojos.

"Creo que Veracruz tuvo muchos cambios en el Draft, pero el maestro Reinoso es una persona que hace que sus equipos jueguen rápido, se notó en la fecha uno".

"Así que pienso será complicado, pero en casa debemos ser imbatibles, tener mucha paciencia, porque nos vendrán a esperar".

"Debemos tener argumentos para atacar o si nos esperan atrás, poder abrir las defensas", comentó el mediocampista.

Aseguró que el ánimo en Santos está muy bien, "desde que regresamos de la pausa estamos muy bien, enfocados en los objetivos principales que tenemos".

"Me parece que después del buen sabor de boca que dejamos contra Tigres estamos tranquilos, sabemos que en casa hay que ganar sí o sí, nos quedamos con lo hecho en ese partido, aunque no pudimos concretar, pero me parece que es rescatable de una de las visitas más complicadas de la liga".

De su participación como titular, De Buen dijo estar contento, pues "me parece que es reflejo de los entrenamientos, siempre trato de dar lo mejor de mí cada día".

"A veces me toca y a veces no, es cuestión del técnico, estoy agradecido y voy a tratar de aprovechar para que el equipo vaya como queremos".

Con respecto a la ausencia de gol, el volante de contención expuso: "Es importante, aunque va una fecha".

"En la pretemporada el equipo generó más ocasiones que en el torneo pasado, ha faltado contundencia, en cierto, pero llegará tarde o temprano, ante Tigres hubo 3 o 4 que no concretamos, pero cuando llegue el gol seremos muy peligrosos".

Aficionados los cobijan

A la práctica que Santos Laguna realizó la mañana de este miércoles en la cancha del estadio Corona, se dio acceso a los abonados, acudieron alrededor de 200, quienes al final fueron atendidos por jugadores y cuerpo técnico.

Este acercamiento fue aplaudido por los seguidores del equipo y bien recibido por parte de los jugadores, quienes destacaron la buena relación que hay entre el equipo y su público.

JFR