Ulises Rivas vive su ‘sueño’ con los Guerreros

Torreón, Coahuila

El canterano Ulises Rivas fue el invitado de honor en la edición de ayer en el Programa "Somos Santos", transmitido en vivo desde el TSM.

El juvenil mostró su amor por la camiseta y relató cómo fue el camino para llegar hasta Primera División y mejor aún, siendo titular en el actual equipo de José Manuel de la Torre.

"Es un cariño enorme, desde balonero y me pagaban 70 pesos, me tocó de todo un poco, ahora dentro de la cancha lo disfrutas de diferente manera".



Rivas Gilio cumplió el sueño de todo niño, empezó como aficionado en el viejo y ahora demolido Estadio Corona, pasó por todas las etapas en Fuerzas Básicas, hasta que el estratega lusitano Pedro Caixinha lo debutó el 9 de enero de 2015 en la Liga Mx ante Veracruz.

"He sido aficionado de Santos de toda la vida, recuerdo mucho que fui al viejo Corona a apoyar al Santos y siempre soñando estar en esta posición en la que estoy aquí", recordó el canterano.

Le tocó como aficionado ver las etapas duras y las buenas, el descenso y las mieles de ser campeón.

"Me tocaron desde el descenso hasta un gol de Fernando Arce, una semifinal ante Rayados, yo ya estaba en Fuerzas Básicas, ya soñaba con estar en Primera División, entré a los 10 años, jugaba en Santa Rita y cuando hicieron TSM empezamos a trabajar acá", comentó.

Recordó que paso por todo antes de ser jugador de Primera División, desde balonero hasta titular.

Reconoció su admiración por algunos jugadores que en la actualidad ya no son parte de Santos Laguna. "(Fernando) Arce, "El Chato" Rodríguez y a Ludueña, los admiraba mucho".

Para lograr ser jugador de Primera División, se tiene que tener esa ambición desde niño. "Yo creo que tienes que tener esa decisión desde que empiezas, si no es difícil llegar, entrenar al máximo desde Fuerzas Básicas, en torneos juveniles entregar al máximo, aprender día a día y aprovechar las oportunidades que se presenten".

Recordó su paso por selecciones nacionales juveniles, donde llegó por primera vez con el selectivo Sub15, él tenía 14 años.

"Entré a los 14 años, la primer concentración Sub15 para participar en Emiratos Árabes, jugué el Mundial Sub17 en 2013, recuerdo ahí empezamos perdiendo 6-1 con Nigeria, nos llovieron críticas, jugamos con Irak, ahí metí un gol".

"Luego contra Suecia ganamos, luego Italia y Brasil y ganamos en penales, semifinal con Argentina y en la final perdimos nuevamente con Nigeria".





El éxito no se le ha subido la cabeza. "En el aspecto mental es importante, porque siempre es importante tener los pies en la tierra y querer más, nos ayudó eso, ahora que buscábamos jugar en primera, siempre es importante esa parte", dijo.

En cuanto a su opinión de múltiples jugadores extranjeros, dio su punto de vista. Mientras sean de calidad y vengan a exigirle al mexicano, está bien.

"A nosotros nos sirve entrenar con jugadores de calidad, ahora la diferencia es de que vengan esos jugadores y no le quiten lugares a los jóvenes, mientras vengan esos de calidad, son bien recibidos, que nos exija al jugador mexicano a esforzarse más".

Relató cómo fue su debut con Pedro Caixinha en el banquillo. "Regresando del Mundial, empiezo a tener más regularidad, debuté en Libertadores y luego en Copa Mx, Pedro Caixinha me marcó por teléfono y me dijo que iba a debutar contra Veracruz y me dijo que estuviera tranquilo".

"Desde los entrenamientos ya me metían a trabajar más minutos con los titulares, ahí te das cuenta que probablemente podrías debutar, y así fue", aseveró.

Él y otros elementos juveniles son parte ya, del primer equipo, un orgullo para Rivas Gilio. "Es un orgullo porque jugábamos juntos en las inferiores y ahora en Primera División es algo especial y más defendiendo la camiseta de Santos".

Santos se mantiene invicto en el actual torneo, pero eso no obsesiona al plantel. "No pensamos en el invicto, vamos partido a partido, ahora toca Cruz Azul".

"Será importante, por eso queremos que la afición nos apoye, sin duda nos ayuda bastante en lo anímico, presiona al rival y nosotros lo hacemos en la cancha", declaró.

Rivas interactuó vía videollamada con aficionados santistas de Dallas, Texas, quienes le manifestaron su apoyo y felicitaron por su esfuerzo.

Asimismo manifestó que admira a Xavi Alonso y confió en que se sacará la victoria de local este domingo cuando reciban a Cruz Azul.

