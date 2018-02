Rafa Figueroa, el que “inyecta” confianza a los jugadores

Torreón, Coahuila

El éxito de Santos Laguna en la Liga Mx y Copa Mx, no es sólo de Robert Dante Siboldi y los jugadores, atrás hay mucha gente que no se ve, pero que su trabajo es muy importante, como lo es el de Rafael Figueroa, auxiliar técnico quien llegó para quedarse y para inyectar confianza a los elementos albiverdes.

Este tema y muchos otros, fueron tocados anoche desde las instalaciones de Multimedios Laguna donde se desarrolló una edición más del programa 'Somos Santos', con la conducción a Raymundo Carrillo y Daniela Ramos.

“Cuando te salen las cosas, cuando el jugador empieza a creérsela y cuando menos piensa, hace las cosas bien y le sale todo. Yo lo viví, con el problema de no descender, una situación muy complicada”, agregó Rafa Figueroa.





También estuvo como invitada la jugadora de Santos Laguna femenil, Andrea Contreras, quien lamentablemente está lesionada y estará fuera de las canchas por dos semanas. Compartió cómo fue su llegada a Santos Laguna.

"Hicieron visorías en el Estado de México, me presenté y me contactaron, una semana después me integré con el equipo para checar cómo vendría y al final me quedé con Santos", dijo. En su primer día en Torreón, quedó impresionada con las instalaciones del club.

"La verdad es que no sabía que era una cosa maravillosa, las mejores instalaciones, tiene todo para que te desarrolles profesionalmente como jugadora", comentó. Por último, precisó que el equipo femenil de Santos pasa por un gran momento en lo anímico, pues se tiene un gran vestidor y dirección técnica.

"Somos muy unidas y trabajamos mucho, la impresión que estamos dando es muy diferente a la pasada temporada, empezando por el cuerpo técnico, con Jorge Macías y el proceso como trabajan con todas nosotras es fantástico”.

Mientras que Rafael Figueroa precisó que ya venía preparándose para esta nueva etapa dentro del futbol, auxiliar técnico.

“La verdad muy contento, cuando eres jugador te vas preparando, era de esos jugadores que tuve jugadores de referencia, que me preparar para lo que sigue, porque a los 28 años terminé mi carrera de director técnico, me quería preparar para el después, en el futbol no se sabe, cuando empiezas o acabas, tienes que estar preparado para lo que viene”, aseveró.





Su camino se fue labrando desde su etapa como jugador, donde se empapó de consejos de jugadores referentes. “Tuve la fortuna de llegar aquí a Santos, mi primer compañero fue Pony Ruiz en pretemporada, este es un referente, me aconsejaba y todo lo absorbí, Lupillo Castañeda lo tuve en Primera A, fui aprendiendo de los referentes”, comentó.

El trabajo de Rafael es inyectarle confianza a los jugadores, trabajo que se ha visto reflejado en la actual temporada.

“Estábamos a 7 puntos del último del descenso en la pasada temporada, Dante me asignó este rol, por las experiencias que tuve en pelear por el descenso anteriormente como jugador, necesitaba impregnar una confianza en los jugadores, y las cosas no salían, inyectarles lo que significaba la institución a la gente, a todos nosotros”, dijo.

Así mismo, se tuvo un par de enlaces, con Javier Abella y el capitán Carlos Izquierdoz, quienes hablaron del buen momento del equipo.

“Creo que todo es un proceso, desde la pretemporada se veía bien el equipo, sabíamos que se iba adaptando a lo que nos pedía el técnico y en ese sentido lo hemos demostrado dentro de la cancha, un equipo ordenado y con visión a la hora de atacar”, dijo el defensor central. Precisó que lo que se quiere es jugar, no importa que sea fecha doble.

“Lo más bonito para un jugador es estar jugando dos o tres días, las dobles jornadas son lo más bonito, sino con una semana larga son muchos los entrenamientos, a nosotros nos gustan estas jornadas, sí bien estamos lejos de la familia, pero lo que nos gusta es estar dentro del campo”, concluyó.

Por su parte, el capitán Carlos Izquierdoz cerró el programa manifestando que la solides del equipo en la defensa, se debe al buen funcionamiento de todos.

“Se está haciendo un trabajo bueno en todo el equipo, se debe al buen funcionamiento de todos, lo están haciendo muy bien, con Néstor tenemos mucho mejor trabajo, ya no nos llegan tan fácil y eso es fundamental”, concluyó.

