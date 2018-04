Osvaldito y Villafaña ilusionados con la sexta

Torreón, Coahuila

Un programa especial lleno de sorpresas y unos invitados de lujo como lo fueron Osvaldo Martínez y Jorge Villafaña, fue lo que se vivió la noche de ayer en el programa 'Somos Santos', transmitido en vivo desde el estudio de Multimedios Laguna.

Hubo dinámicas, juegos y regalos. En el primer bloque hubo una entrevista con los dos invitados, quienes dieron sus impresiones tras el partido del domingo ante el Querétaro.

“Al principio creo que con los nervios de punta, sabíamos que la tabla estaba apretada, un triunfo nos metía a la Liguilla, lo bueno que los muchachos hicieron un gran partido y ya estamos dentro, es importante tener un buen cierre”, precisó el paraguayo Osvaldo Martínez. Él vivió el partido desde el palco del estadio Corona, donde estuvo al filo de la butaca.

“Muchos nervios estando en el palco, creo que Querétaro es un gran equipo, lo demostró todo el torneo, y nosotros los últimos dos juegos no veníamos jugando como lo hacíamos, y el domingo creo que fue justo el marcador, en el segundo tiempo jugamos mejor”, dijo.

Por su parte Jorge Villafaña sabía de la importancia de ganar esos tres puntos. “Partido intenso, ellos luchaban por meterse a Liguilla, sabíamos de la importancia, se vive intensamente, el grupo se siente confiado y bien por lo que está pasando, volvemos a casa y a hacernos fuerte en ella”, dijo. De las derrotas también se aprende, indicó tras las derrotas en la Copa Mx y ante Toluca en la liga.

“Se trabaja como siempre, tratar de mejorar en los errores, platicas en el equipo y grupo, meternos y enfocarnos en lo que viene, poner atrás los malos resultados, pensar que viene otra oportunidad y así fue”, aseveró. Ahora a ir por el primer sitio, dijo Villafaña.

Para Osvaldo la Liguilla es otro torneo y es por eso que no deben aflojar el paso. “La Liguilla es otro torneo, quedas primero y te enfrentas al último, al octavo y tiene chance d quedar campeón, eso motiva mucho a esos equipos, los que entran primero, no debemos caer en excesos de confianza, hemos hecho un torneo extraordinario y que mejor que terminar de menor manera, siendo superlíderes o segundo. Esperemos que estos últimos partido terminar de mejor manera”, comentó.

Para Villafaña, la gente está muy entusiasmada con la sexta estrella. “Se percibe en la gente que se siente confiada, de que el equipo puede ganar la sexta, eso sí se escucha”, dijo. Osvaldo coincidió con su compañero.

“Qué bueno que la gente se ilusione, después de pésimo torneo, este lo está disfrutando, se nota su confianza y nuestro potencial, nosotros lo tomamos con sed de revancha. El partido ante Toluca fue un mal día, la altura y el calor, ese partido creo que Toluca mereció ganar por lo que hizo dentro de la cancha. Esos errores se corrigen en la semana y hay que darle para adelante, pensar en lo que viene, sigue Pachuca”, declaró.

El trabajo desde pretemporada viene rindiendo sus frutos para los dos jugadores, y el equipo en general. “Venimos trabajando bien desde pretemporada, en sí todo el equipo ha tenido buen desempeño, los que juegan y los que no, cuando entran se muestran, así nos ha estado resaltando”, dijo Jorge.

Osvaldo mencionó que, “uno desde que empieza tiene que prepararse para lo que va a ser el torneo, y la verdad físicamente me he sentido muy bien, para mí no es un puesto nuevo estar de contención, aquí es distinto, tengo más responsabilidades a la defensiva y con Gallito, nos acoplamos muy bien. Robert ha hecho bien su trabajo y nosotros en la cancha a lo que él pide”, precisó.

Los resultados y la buena racha se refleja en el trato de la gente hacia los jugadores. “La gente ha demostrado mucho cariño y eso es bueno para que uno se sienta como en casa, bastante ocupado, en mi país hace igual bastante calor, así que ya estoy acostumbrado. Aquí es muy tranquilo”.

Su llegada a Santos se dio en un evento promocional de una marca de calzado. “Se dio de la mejor manera, porque estaba yo con una marca de zapatos, ahí conocí a Alejando, yo casi no venía jugando con Lavolpe, él me dio la opción de venir a jugar aquí y gracias a Dios se dio la posibilidad”, dijo Osvaldito.

En su paso por Rayados del Monterrey, reconoció que los enfrentamientos ante Santos eran especiales. “Sí, la gente te lo decía que esos partidos del norte, había que ganarlos, me tocó jugar todavía en el estadio viejo y ganarle a Santos era el partido del año, era un rival muy complicado, Santos siempre muy aguerrido, con muchos nombres y era Cepillo, Darwin y Osmar, hablaron muy bien de la institución y ahora estamos aquí”, añadió.

