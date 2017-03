Tenemos para pelear el campeonato: Cuero

Torreón, Coahuila

El jugador colombiano del Santos Laguna, Mauricio Andrés Cuero Castillo, fue el invitado del programa "Somos Santos" en la edición de ayer, donde charló sobre su experiencia en los distintos equipos que ha militado en España, Argentina su natal Colombia y México.

Puntuales a la cita en el Territorio Santos Modelo, Raymundo Carrillo y Daniela Ramos, conductores de este programa, realizaron interesantes preguntas al atacante colombiano a quien hasta lo hicieron cantar y bailar.

Amena entrevista y con la sencillez que demostró Cuero ante las cámaras, platicó sobre sus inicios en el futbol profesional en el Club Deportivo La Equidad en el año 2011.

"En mis inicios jugaba como delantero, la verdad no le hacía gol ni al arcoíris, por eso ahora juego mejor de mediocampista en donde me siento muy bien", dijo Cuero.

Asimismo, sobre su paso en el Viejo Continente, aseguró que fue muy difícil, ya que solamente pudo aguantar 6 meses en el equipo FC Vaslui en el 2014.

"La verdad nunca me encontré en ese país, desde el clima, el idioma, la comida, etc. Fue un paso mucho muy difícil para mí a los 21 años".

Pero, para Mauricio, fue muy motivante llegar al futbol argentino en el 2014, ello al equipo de Olimpo de Bahía Blanca en donde militó por 6 meses.

Posteriormente fue adquirido por Banfield en el 2015, en donde fue requerido por Matías Almeyda.

"Ahora que lo veo acá en México a Matías, me sigue gustando su sistema ofensivo que siempre ha respetado y siento que le comienza a funcionar en Chivas".

Se declara como fiel seguidor del futbol argentino, en especial del Boca Juniors, a quien sigue desde niño, recordando figuras como Oscar Córdoba.

Fue en noviembre del 2015 cuando fue traspasado al equipo Levante de España, como una contratación de las más caras que ha realizado ese Club, ya que se tazó su transferencia en 3.2 millones de euros.

"Para mí fue triste esta experiencia, poca actividad ya que a menos de una semana de haber llegado al equipo, dan de baja al entrenador y así fue poca mi participación al grado que el equipo descendió a la Segunda División".

Fue en el 2013 cuando Mauricio Cuero formó parte de la Selección Juvenil Sub 20 de Colombia en el Torneo Sudamericano de la categoría en donde resultaron campeones, siendo este uno de sus máximos logros hasta el momento en su palmarés.

Para Cuero fue muy difícil el primer torneo en Santos Laguna, ya que llegó muy fuera de forma física al grado de estar arriba de su promedio en peso con 7 kilos y con inactividad de más de 2 meses.

"Hoy quiero demostrar que estoy en mejores condiciones, en diciembre pude hacer la pretemporada con el equipo, lo cual me ayudó bastante para estar en buen ritmo".

"Pero la competencia es muy dura con mis compañeros, por eso mismo me he quedado algunas horas extras para estar al 100 cuando se me requiera".

"Hoy podemos decir que el equipo está para pelear cualquiera de los dos torneos en busca del campeonato".

"Hemos cometido algunos detalles en juegos que casi los tenemos ganados, y al final nos empatan y eso nos deja muy mal sabor de boca".

"Pero ya entre nosotros hemos visto que sí hay con que pelear ya sea en el 11 titular o en la banca siempre he apoyado al equipo y queremos ser protagonistas".

¿Cómo tomas las críticas?

"La verdad lo tomo con mucha tranquilidad, las criticas son para mejorar y eso trato de hacer cada día, eso es normal ganes o pierdas hay que estar preparado para las críticas y saber vivir con ellas".

Para finalizar Mauricio Cuero deleitó a sus seguidores asisten- tes al programa Somos Santos cantando muy entonado un poco de bachata y bailándola a muy buen ritmo, lo cual fue muy aplaudido.

JFR