"Chatón" quiere resurgir y Ventura consolidarse

Torreón, Coahuila

Jorge "Chatón" Enríquez manifestó su deseo de resurgir su carrera en Santos Laguna, mientras que Ventura Alvarado quiere consolidarse con el equipo albiverde, ambos flamantes refuerzos del club que tuvieron su primera participación en el programa "Somos Santos", transmitido la noche de ayer lunes desde el Estadio Corona.

"Chatón" agradeció al estratega José Manuel de la Torre el traerlo a Santos y a la directiva el confiar en su trabajo.

"Eso marcó mi vida y a mi, soy de Tepic y regresé ahí, empecé de cero, regresé a Primera División y será algo muy bueno, quiero resurgir, de ser ese líder que comentaban".



Ventura por su parte, sabe que con las facilidades que le da Santos, no debe haber pretexto para triunfar en lo particular y grupal.

El programa fue conducido por la bella Daniela Ramos y Raymundo Carrillo, quien contó con un par de jugadores que aprovecharon para demostrar otras facultades como la música, esto dentro del nuevo formato donde los jugadores interactúan más con su la afición.

De inicio, ambos platicaron como fueron sus comienzos en el futbol.

"Creo que para empezar estaba en Estados Unidos, mis papás eran fanáticos del futbol, me enseñaron las figuras mexicanas y veía con ellos los partidos de la Selección Mexicana".

"Primero empecé en Pachuca, ahí estuve un año en Fuerzas Básicas y a los 14 años me fui a América. Fui contención, luego me fui a la defensiva, hice buen trabajo y me quedé ahí".

"Mi primer partido en Primera División fue contra Toluca, me debutó Miguel Herrera", comentó Ventura Alvarado.

El "Chatón" Enríquez arrancó de niño en Tercera División. "Cuando empecé a jugar en tercera, desde niño jugaba en el barrio, con los amigos y en profesional a los 14 en Nayarit en tercera, llego a Guadalajara a los 15 años, y empezamos a tomar más en serio esta profesión a verla como una carrera y un trabajo muy bonito".

Su llegada a Santos, una oportunidad más en su carrera para resurgir.

"Bastante contento de estar aquí, motivado, creo que es una gran oportunidad para lograr lo mejor y darle alegría a la gente de Torreón, de La Laguna", comentó Enríquez.

Ventura comentó cómo fue su llegada al equipo lagunero. "Muy feliz, hubo un momento en el que alguna gente lo tomó mal, pero ya estando aquí somos profesionales y así es el futbol, es un gran paso en mi carrera llegar a Santos".

"Motivado para hacer un gran grupo y buscar el campeonato", dijo el jugador de nacionalidad México-Americana.

El Chatón está sorprendido con las instalaciones del club, para él, las mejores de México. "Es algo increíble, no hay unas instalaciones como estas, unas canchas y este estadio, no hay en otro lado en México, tenemos todo para estar bien y buscar cosas importantes, eso refleja la grandeza de este club", dijo.

Es de todos sabido que Enríquez ya ha trabajado con José Manuel de la Torre en Selección Nacional y en su pasado con Chivas.

"Tuve la fortuna de trabajar con él en selecciones nacionales y en Guadalajara y ahora me otorga esta oportunidad de resurgir en mi carrera, le agradezco a él y al club por estar aquí, vamos a pelear por cosas importantes".

La meta de Ventura es estar bien en Santos, para ser nuevamente llamado a la Selección de Estados Unidos.

"Siempre tengo en mente ir a representar mi país, primero debo estar bien aquí en Santos para poder ir allá, lo principal es Santos y después pensar en Selección".

Los ídolos del "Chatón", uno de ellos con pasado albiverde, Ramón Ramírez.

"De chico tenía dos ídolos, un mexicano y un francés, Zidane, él siempre fue para mí el mejor que ha existido, además por la posición en que jugaba, y un paisano mío, Ramón Ramírez, siempre lo admiré, era un jugador diferente y adelantado a los demás, hoy es mi gran amigo", aseveró.

Cannavaro y Dinho, los mejores para Ventura. "Ronaldinho desde que estaba en el PSG es un ejemplo, no sólo en el futbol, siempre lo ves sonriendo en momentos complicados"

"Cannavaro también, el único defensa que ha ganado el balón de oro, un jugador con garra y pasión, la gente sólo se fija en los delanteros, pero él hacía el trabajo sucio, el fuerte, el defender a tu equipo", dijo.

"Chatón" mostró con orgullo la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, conseguida con la Selección Nacional.

"Es un recuerdo que tendré siempre en mi corazón, algo muy bonito que le pasó al futbol mexicano, no sólo a mí, estábamos necesitados de buenas noticias y es algo que todos recordaremos y eso te dice que podemos lograr cosas importantes cuando nos lo proponemos, por eso estoy aquí en Santos, para resurgir".

El estar en la División de Ascenso con Coras, no es un tropiezo, sino un aprendizaje.

"Son lecciones que la vida y el futbol te dan, la verdad que son aprendizajes bonitos, platico con mi familia, les digo que es un capítulo que no lo veo malo o triste, es algo que me dio la oportunidad de seguir jugando lo que más me gusta y seguir aprendiendo".

"Eso marcó mi vida y a mi, soy de Tepic y regresé ahí, empecé de cero, regresé a Primera División y hacerlo en Santos, defender estos colores, con estas ganas que tengo con ese aprendizaje, será algo muy bueno, quiero resurgir, de ser ese líder que comentaban", dijo Enríquez.

JFR