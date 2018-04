Isijara y Gallito se divierten y cantan en ‘Somos Santos’

Torreón, Coahuila

Un programa 'Somos Santos' lleno de música, dinámicas y emociones, fue el que se vivió anoche en el Estudio de Multimedios Laguna, donde estuvieron como invitados el mediocampista José Juan "Gallito" Vázquez y el extremo mazatleco, Jesús Isijara.

Sin duda dos de los jugadores consentidos de la afición, dos elementos que se han ganado el aprecio del público con sus actuaciones en la cancha.

Los elementos albiverdes se mostraron más que contentos por ser parte de Santos Laguna, de esta institución su gente, su afición, sus instalaciones, la ciudad y su directiva, los ha cautivado.

“Donde quiera que llegas quieres marcar historia, queremos el campeonato, sería algo muy padre, venimos a dejar huella”, puntualizó Gallito Vázquez.



"Muy bien desde el primer día que llegué me abrieron las puertas, estoy agradecido con la gente y la directiva de Torreón", precisó Jesús Isijara. Su llamado a ser albiverde lo tomó cuando se relajaba en su natal Mazatlán.

"Estaba de vacaciones, fue por medio de mi representante, yo estaba en Mazatlán, me hablan y me dicen que hay una oportunidad de ir a Santos y contento de estar aquí, quería salir, pues ya tenía ganas de salir, llevaba seis años en Necaxa y estoy contento", comentó.

"Una institución seria y buena, un equipo muy competitivo, sabía que venía a un gran club, y las instalaciones de primer mundo", agregó.

Como todos los jugadores que vienen a Torreón, se cautivan con todo lo visto en la Comarca. "Sólo venía a jugar, pero ya conociendo todo a fondo, instalaciones y la gente que ahí trabaja, todo es de primer mundo”.

En Necaxa era poca la actividad de Isijara con el primer equipo, ahora en Santos es titular indiscutible, una oportunidad que no piensa desaprovechar.

“El último torneo en Aguascalientes, jugué la mitad del torneo, me llegó esta oportunidad y la tomé, trabajé muy duro para recibir esta oportunidad, ahora a aprovecharlo al máximo”, comentó el mazatleco. Sobre la derrota del pasado viernes ante el Atlas, precisó que sirve para analizarse cada uno y ver dónde están fallando.

“Creo que llegó en buen momento la derrota, todos salimos tristes, llegas a casa y a ser autocrítico a lo que se hizo mal, ya estamos en eso, tratar de que no se repita, tenemos una revancha el miércoles”, declaró.

Llegó ya con el programa empezado, pero de muy buen humor, José Juan “Gallito” Vázquez, quien relató cómo dio su llegada al “Equipo de Todos”. “Siboldi me contactó, consiguió el número con Yahir Pereyra, yo estaba descansando en mi casa, lo tomé de la mejor manera, en Chivas, un ciclo bueno, muy contento con el equipo y el grupo, excelentes compañeros, salí bien, pero a la vez triste”, comentó.

Antes de finalizar, los dos jugadores demostraros sus dotes de cantantes de música de banda.





El Santos del Apertura 2017 al del Clausura 2018, la diferencia es el trabajo, dijo el “Gallito”. “El trabajo es lo que nos ha dado frutos, la constancia rinde y ahora nos está yendo muy bien”.

Indicó que no hay que echar las campanas al vuelo, aún no se ha ganado nada. “Ahorita tranquilo, no hemos logrado nada, llevamos buen paso, tuvimos un tropiezo, es partido a partido y es como se logran las cosas”.

Sobre la derrota en liga el pasado viernes, indicó que “hay veces que no salen las cosas, ya pasó y hay que darle vuelta a la página, tenemos una revancha este miércoles”, aseveró. La meta de Vázquez es ser campeón con Santos y dejar huella.

dcr