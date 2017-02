"Cali", el argentino más lagunero

Torreón, Coahuila

Santos viene de sumar otro amargo empate, esta vez ante Necaxa, se viene una semana ajetreada, primero el miércoles recibiendo al América en la Copa Mx y el domingo visitando a Pumas en la Liga, sobre esto y mucho más habló el invitado de lujo en "Somos Santos", el capitán de los Guerreros, Carlos Izquierdoz.

"Me encuentro muy bien, ya son 3 años acá, muy contento con mi familia, nos hemos sentido excelente, nos han tratado de maravilla, ahora con nuevos retos en el equipo".

"Creo que el equipo está teniendo idea, juega de una forma que hemos entrenado, de a poquito agarrando ritmo", comentó el capitán Santista en su primera intervención a pregunta expresa de los conductores Ray Carrillo y Dany Ramos.

El Bar del TSM tuvo una gran entrada de afición, lo que habla del imán del capitán albiverde.

El "Cali" dijo tener un gran cariño por la región lagunera, sus dos hijos son nacidos en esta tierra.





"Tengo dos hijos laguneros, en parte sí, son lindos años vividos acá, hemos sembrado en esta tierra y vamos a tener siempre un gran recuerdo", comentó.

Al venir a jugar con Lanús en la Copa Libertadores, le pasó por la cabeza la posibilidad de llegar a Santos.

"La verdad que sí, es difícil imaginarse, nosotros venimos con Lanús, teníamos la cabeza en otra cosa, pero veíamos las instalaciones y el club, los jugadores, la liga mexicana, es muy seguido en Latinoamérica, se veía con buenos ojos la posibilidad de llegar aquí".

Izquierdoz relató cómo fue su llegada al club, algo que sucedió en la era de Pedro Caixinha.

"Creo que fue un torneo, recibimos muchos goles con Lanús, en el receso viajó la directiva junto con Caixinha, hablamos un rato, vimos sus intenciones, habían varios jugadores en carpeta y llegamos a un acuerdo".

"Hoy me toca estar acá, ser campeón gracias a Dios, jugando y siendo de los jugadores con más partidos, hemos marcado un camino y ha sido lindo, queremos conseguir más", comentó.

Se fue de Lanús dejando las cuentas claras. "En Lanús estaba muy bien, afianzándome, peleando todos los torneos, campeón de la copa sudamericana siguieron llegando cosas buenas, pero me tocó irme por la puerta grande, sin problemas ni conflictos".

En su infancia, fue su padre quien lo influenció y lo empapó de futbol. "En Argentina vivimos el futbol de una manera muy particular, acá también, se vive de una manera parecida, con esa enfermedad linda, crecer en San Carlos Bariloche".

"Mi papá era un apasionado del futbol, le tomé el gusto de jugar y divertirme, hasta que se convirtió en algo especial dentro de mí y hoy lo siento todavía", relató.

Recordó con cariño su ciudad natal. "Es donde comienza la Patagonia, es una ciudad hermosa, muy linda, de las más lindas de argentina, el turismo es una de las principales cosas, o que se vive es hermoso ahí".

Le tocó quienes lo sedujeran para irle a los tradicionales equipos argentinos, pero se declaró el hincha de Lanús.

"Me tocó ver en un partido Racing Vs. Old Boys, ahí fue mi primera vez en una cancha, el marido de mi mamá era fanático de Boca, fui a la Bombonera y todo, pero fueron 9 años en Lanús, compartiendo con gente que quiero mucho, me considero un hincha de Lanús", declaró.

Un referente del equipo es el lagunero Pedro Muñoz, anotador en toda su carrera de 16 goles, Izquierdoz lleva 13 en apenas 3 años con Santos. "Lo importante que el equipo gane y juegue bien, ojalá siga jugando muchos años acá, el reto de meter 16 goles como Pedro se logrará solo", dijo.

Empatar es bueno, pero no tanto.

"Es duro, la verdad nos duele porque realmente hacemos un esfuerzo, jugamos bien, los chicos aportan muchísimo, son muchos empates y que sí los cambiamos por 2 o 3 victorias, sumaríamos muchos más puntos".

"Pero el hecho que no perdamos significa que estamos haciendo bien las cosas, ofensivamente estamos bien y en defensa estamos bien, hay detalles a corregir, es fácil mejorar porque no es tanto, estamos tranquilos en cuanto al funcionamiento, tenemos que aprender a cerrar los partidos", reconoció.

La última vez que estuvo en el programa Somos Santos hubo lágrimas y palabras de arrepentimiento, hoy todo es diferente.





"Bien, la última vez que estuve en el programa, era una crisis, pensando que podríamos pelear por el descenso".

"Hoy esta realidad, que estamos sólidos y que la gente nos acompaña en el Estadio, estamos por ese objetivo de los 30 puntos y de estar en Liguilla, se están haciendo las cosas bien y ha hecho que se olvide todo eso, se habla de Santos como uno de los equipos que mejor está jugando, sus jóvenes juegan bien, son cosas lindas que están pasando", aseveró.

Se mostró agradecido por el cariño de la afición lagunera y de la gente en general.

"Es inexplicable el cariño que me da a gente, estoy eternamente agradecido, gracias a Dios estoy aquí, me entrega y eso ha hecho que nos sintamos identificados con la afición, ojalá pueda hacer más cosas y junto con mis compañeros regalarles títulos, es un placer vestir esta camiseta", concluyó.

Por último, éste miércoles viene Agustín Marchesín con América, ahora le tocará enfrentar a su ex compañero en Santos y Lanús, su amigo.

"Agustín es mi amigo, el tiempo que estuvo acá se entregó al máximo, nos dio muchas alegrías, es uno de los mejores arqueros".

"Desearle lo mejor, ojalá le vaya bien, cuando nos toque enfrentarnos le quiero hacer gol, sin duda, queremos regalarle el triunfo a la gente, cada uno defenderá su camiseta, es gran persona", dijo.

