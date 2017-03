Canteranos seleccionados hablan en "Somos Santos"

Torreón, Coahuila

Un programa muy especial se vivió ayer en Somos Santos, en un día de asueto, con la presencia de los canteranos seleccionados nacionales del equipo, Ronaldo Cisneros, Uriel Antuna, Eduardo Aguirre y Kevin Lara, los cuales hablaron de sus inicios en el futbol profesional, los sacrificios y esfuerzos para llegar a Primera División.

Se vivió un ambiente totalmente diferente y dinámico, con juegos de lotería y futbol y la presencia de un cómico que sacó carcajadas a los asistentes y televidentes.





Fue conducido por Dany Ramos, acompañada de Raymundo Carrillo. Un programa dinámico, lleno de juventud que se transmitió totalmente en vivo por la señal de Multimedios Laguna.

Eduardo Aguirre, fue el primero en tomar la palabra y relatar cómo fue su llegada al futbol profesional.

"Llegue a los 14 años, me trajo un amigo, me recomendó estuve a prueba dos meses y gracias a Dios se me dio estar aquí y agradecido con el Club por las oportunidades".

"Llegué de delantero pero el profe Omar me hizo volante y me la dio de delantero después y ya ahí me quedé", relató.

Asimismo, la llamada "Joya" de Santos Laguna, el prospecto y canterano albiverde, Ronaldo Cisneros, platicó cómo llegó a las fuerzas básicas del club.

"Vine a Santos en 2008 tenía 11 años, cuando era la Sexta División con el profe Omar Tapia, jugaba en equipos de la Deportiva, vengo a Santos y en aquel entonces cambió el formato, inicié desde la Sub 13 y ahora Primera División gracias a Dios, me ha tocado aportar goles y me siento genial, admiro a Vuoso, Benítez, Oribe, Jared", comentó.





Uriel Antuna, fue dos veces al Corona viejo y supo a qué se iba a dedicar, su sueño se cumplió.

"Me quedé y después de dos meses me dijeron que ya estaba dentro de Santos, le iba a las Chivas y después fui creciendo y le fui a Santos, fui un par de veces al Corona viejo y ya sabía a lo que me iba a dedicar".

Kevin Lara salió de su casa a los 12 con una maleta cargada de sueños. "A los 12 salí de mi casa, fui a una filial de Jaguares, ahí un año y medio jugando, estaba un visor en un partido contra Chivas, me trajo a Santos de 14 años, la Sub 15 fue a Guadalajara, me probé, regresé a Santos de nuevo y hubieron algunos problemas, total me quedé en La Laguna, estuve un día inactivo, no me daban la carta y finalmente me quedé en Santos", dijo.

Ronaldo Cisneros, su nombre se inspiró el un crack del futbol mundial, Ronaldo Luís Nazario de Lima.

"Ronaldo, el fenómeno jugaba en el Barcelona, a mi papá le gustaba mucho el nombre y decidió ponérmelo, me han preguntado mucho y trato de dejarlo de lado, me gusta hablar más dentro de la cancha".

Asimismo, el trabajo en Santos, su manera de entrenar en Fuerzas Básicas, se ha reflejado en Selección, dijo Kevin Lara.

"Se trabaja muy bien aquí en Santos, se ha reflejado en las selecciones, de siempre llegar a las finales de la categoría y eso es muy bueno para el Club, eso es constancia y trabajo".





Agregó que, "se te facilita todo porque, el comedor cerca y las canchas también, es un poco difícil en mi caso por dejar a la familia chico y los extrañas, pero aquí te sientes muy bien, te sientes como en casa, no nos hace falta nada".

Ronaldo relató cómo se dio su debut en Primera División con Santos, un 24 de octubre de 2014, en cambio por Djaniny.

"Yo estaba con la Selección, el miércoles me avisan después de la comida que me ocupan en Santos y me tengo que regresar, me concentro el jueves y el fin de semana es el partido contra Pumas".

"Salí a la banca con la ilusión de tener minutos, al 81 se da mi debut y muy contento en lo personal es una anécdota muy linda, un 24 de octubre que terminó por ahí las de las 11 de la noche, el 25 es el cumpleaños de mi papá y lo primero que hice fue felicitarlo, él lloró de emoción, fue algo muy bonito, al momento llevó 7 juegos en Liga y 3 en Copa", relató.

Con pocos minutos en la cancha, es complicado demostrar todo su potencial. "En todos los partidos he entrado pocos minutos y es difícil, el rendimiento ha sido bueno, me he sentido muy bien en Copa, ya he anotado y trabajo diario para las oportunidades que se presenten", dijo.

JFR