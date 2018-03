Tengo la ilusión de quedarme en Santos: Bryan Lozano

Torreón, Coahuila

Un programa dinámico y diferente se llevó a cabo ayer en 'Somos Santos', transmitido en vivo por Multimedios Laguna.

Se contó con dos invitados especiales, el uruguayo Bryan Lozano, el cual atraviesa por un gran momento y el estratega del equipo Santos Sub-20, Rubén Duarte.

Entre las declaraciones destacadas de Lozano, manifestó que desea quedarse en Santos mucho tiempo más, aunque su contrato a préstamo parece, termina este Clausura 2018.

"No me han hablado, mientras tanto yo trabajo y entreno, trato de demostrar que me quiero quedar".



Por su parte Rubén Duarte, compartió cómo fue su llegada a Santos, procedente del Atlas, donde tuvo amplia experiencia y a pesar de que su inicio en Torreón fue sombrío, no tiró la toalla y ahora es uno de los equipos de fuerzas básicas más ganadores de los últimos torneos.

"Estamos en cuarto lugar de la general, vamos con un compromiso grande, pero muy contentos y emocionados, somos el campeón y los retos y metas son grandes, vamos por el bicampeonato, pero paso a paso, vamos ahí pegaditos a los primeros lugares, hasta ahorita casi vamos cumpliendo", dijo en su primera intervención. Sus inicios no fueron los esperados, pero perseveró.

"Yo soy de Guadalajara, fui jugador del Atlas, 90-91 en Primera División, después de una breve instancia en primera, por lesión, inmediatamente me pongo a trabajar, en Atlas me formo como director técnico, desde la categoría más pequeña, hasta en intinerato en Atlas, recuerdo fue contra Cruz Azul, estuve en Sub-20 y Sub 17, tenemos, un ascenso de Liga de Nuevos Talentos a Premiere, tenemos cinco títulos profesionales contando con los de Santos”.

Como la franquicia, tiene poco tiempo, pero mucha historia. “Tengo año y medio donde estoy contento y agradecido de estar en esta gran institución, con una infraestructura bien organizada donde se trabaja a gusto. Esto lo he mencionado, pero Santos es la realidad, tiene una metodología, se sabe muy bien eso donde todos respetamos, trabajamos, hay áreas donde cada uno aporta para que pueda para que uno pueda trabajar bien, y los resultados no es de la casualidad, es trabajo, más gente preparada y capaz, es donde se logra lo que está viviendo Santos”, dijo.

Es Santos por hoy, donde mejor se trabaja en Fuerzas Básicas. “Atlas fue un tiempo las mejores fuerzas básicas, como ahorita lo está haciendo Santos con argumentos y títulos, con jugadores en Primera, la metodología es diferente, siempre en Santos se están actualizando, no se quedan con una metodología de 10 o 15 años”, dijo. Fue un reto llegar a Santos y la confianza de Siboldi cuando era jefe de Fuerzas Básicas, fue fundamental.

“Con todo respeto, llego al equipo, desafortunadamente había retos, no nos fue nada bien cuando llegué, quedamos en último lugar, pero hay que tener la personalidad y carácter para salir adelante, encontramos un equipo muy joven, la mitad eran de la Sub-17.

Siboldi habló conmigo me dio toda la confianza, él sabía que era un equipo muy joven y gracias a eso y a que confi aron en mí y en mi cuerpo técnico, después de seis meses logramos el campeonato”, concluyó.

"SE TRABAJA COMO EQUIPO"

Para la segunda mitad del programa se incorporó el uruguayo Bryan Lozano, quien como el resto de sus compañeros pasa por un gran momento. En primera instancia habló de la última victoria ante el Puebla.

“Un partido muy duro contra un rival que no perdía en casa, nosotros llegamos con mucha confianza, se dio la victoria muy trabajada y contento con eso y con ser líder”, dijo.

Mucha diferencia del año pasado al 2018. “La temporada anterior nos fue mal, nos fuimos muy dolidos, hoy disfrutamos el momento, estamos primero en la tabla, pero hay que seguir trabajando con la misma intensidad, llegar a Liguilla, sin presión, seguirle dando alegría a la gente, para eso trabajamos día a día”.

Ahora dijo, se trabaja como equipo, de ahí parte del éxito.

“Sin duda que el anterior, no nos fue bien, con otro cuerpo técnico, tenemos otro estratega, llegaron otros jugadores, el equipo ahora trabaja como eso, como equipo, muy comprometidos con el compañero, corres por él o él por ti”, aseveró.

Sueña con ser campeón, tanto o más que el aficionado. “Tanto como la gente sueña con el campeonato, nosotros también, desde la pretemporada y vamos por buen camino, confiando en nosotros como lo venimos haciendo y esperemos estar festejando un título”, declaró.

Por último, parece que este torneo termina su préstamo con Santos y podría regresar a América, esperando Bryan que el equipo de Torreón haga válida la opción a compra.

“Termina este torneo con opción a compra, tengo la ilusión de seguir aquí, trabajamos mucho para que se pueda dar esta situación y quedarme en Santos. No me han hablado, mientras tanto yo trabajo y entreno, trato de demostrar que me quiero quedar, estoy contento con la gente, con mis compañeros y con el club”, finalizó.

dcr