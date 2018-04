Santos enfocado en el pase a la final de Copa

Torreón, Coahuila

Santos Laguna no para de trabajar, pues no pretende regalar nada y pule cada detalle previo al partido de este próximo miércoles por la noche ante el Necaxa, en el Estadio Victoria de Aguascalientes, partido de semifinales en la Copa Mx.

El equipo se presentó este domingo a trabajar con la intención de no perder el ritmo y mantenerse concentrados en el objetivo que es ganar y traerse el pase a la final.

Quien está más que feliz con el equipo es el colombiano, Edwuin Stiven Cetré Angulo, delantero que hizo su debut como profesional el pasado domingo 25 de Febrero, durante el encuentro correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX frente a Cruz Azul, compromiso que se disputó en el Estadio Corona de Territorio Santos Modelo.

Con respecto a su adaptación en el Primer Equipo de Santos Laguna, el futbolista de 20 años de edad, mencionó: “Todos me han acoplado muy bien desde que llegué, me exigen al máximo en los entrenamientos, eso me ayuda mucho porque es muy importante para mí”, dijo.

“En lo personal me siento muy contento porque he recibido más minutos por parte del Profesor Robert Dante Siboldi. Tengo mucha confianza por parte de mis compañeros. Hay que seguir trabajando para mantenernos en este nivel”.

Destacó el momento que se vive en el interior santista, con miras a la recta final del Torneo Clausura 2018: “El equipo está muy bien, a pesar de que se perdió. Son situaciones que pasan, sabemos el objetivo que tenemos, todo es muy claro. Lo que pasó en el encuentro anterior qué bueno que fue ahora y no en lo que viene, que es la Liguilla”, concluyó.

ldv